A 14 punts de la permanència i poques jornades per davant, es fa difícil creure que el Costa Brava podrà aconseguir la permanència a la Primera RFEF. Però com que les matemàtiques encara no diuen pas el contrari, l’equip manté ben viva la flama de l’esperança. I més que l’alimentarà si aquesta tarda (19h) aconsegueix guanyar el Sevilla Atlètic en un partit que es va ajornar a mitjan març per casos de coronavirus. Després de sumar un meritori empat contra l’Andorra i abans de tornar a jugar aquest cap de setmana, els d’Òscar Álvarez s’hi posen avui de nou i ho fan amb la novetat de Bruno Perone, que torna després de complir un partit de sanció, però amb les baixes de Galindo, Dani Pérez, Álex López i Joan Campins.