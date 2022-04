L'Spar Girona s'ha endut aquest vespre el derbi contra el Cadí (55-45) amb el mèrit de fer-ho amb només set jugadores. Lluny d'aclarir-se, el panorama amb les lesions és cada vegada més desolador. Si en la prèvia es deia que Drammeh i Gardner eren dubte i, per tant, es podia albirar l'esperança de recuperar-les, a l'hora de la veritat l'espectador ha arribat a Fontajau i no només ha comprovat que aquestes jugadores seguirien sense estar disponibles, és que a més a més, també s'ha afegit a la llista de baixes Labuckiene per una indisposició. Total, que Julbe ha afrontat el derbi amb només set jugadores, i cinc absències, Onyenwere amb Covid, les lesionades Gardner, Drammeh i Eldebrink, i Labuckiene. Però amb Burke (23 punts) i Reisingerova (11) en pista, i un aclaparador domini del rebot (45-26), tot ha sigut més fàcil.

Com diumenge contra l'Estudiantes, la sortida de l'equip gironí ha sigut pletòrica, marxant amb un 6-0 i, poc després, un 10-1. La diferència respecte a l'últim partit ha sigut que l'Uni, tancant molt bé el rebot i amb una bona defensa, no ha permès que el rival pogués reaccionar. Burke ha estat un altre factor clau, amb els seus punts. La qüestió és que al final del primer quart l'Spar Girona manava de 9 (15-6), i que a poc més de cinc minuts del descans un triple d'Araújo donava una màxima renda de 10 (20-10). Era el primer de l'equip local, que un dia més ha tornat a estar molt negat des de la distància. De cop un parcial de 0-7 ha despertat el Cadí (20-17), fins que l'aparició de Reisingerova amb sis punts seguits ha tornat a posar certa distància al partit (26-17). Burke des del tir lliure ha tornat a donar deu punts de marge (27-17). La nord-americana i la pivot txeca eren les grans protagonistes del partit. El poc encert que havia caracteritzat el partit fins al descans s'ha trencat a l'inici del tercer quart, amb un intercanvi frenètic de cistelles (33-26) aturat per un temps mort a 6.52. El Cadí s'ha posat a 4 (33-29) després d'un triple de Raventós, però de nou han emergit les figures de Reisingerova i Burke, que més el domini del rebot, han tornat a impulsar l'Spar Girona (40-32) al final del parcial. Amb un equip tan limitat i amb escasses rotacions hi havia el risc que el partit, que sempre havia estat controlat per les gironines, pogués perillar per falta de benzina al final. Però l'Uni ha seguit molt consistent a pesar de les adversitats. Burke continuava ampliant les seves prestacions i a poc més de cinc minuts pel final l'equip local dominava de 14 (48-34), la màxima diferència, gràcies a accions de Flores i Reisingerova. El Cadí, amb un parcial de 0-6, s'ha posat a 8 (48-40), però ja feia tard i el triomf de l'Uni Girona no ha perillat gens. Al final, victòria per 55-45 i a pensar en si dissabte, en la visita a Saragossa, es pot recuperar algun efectiu.