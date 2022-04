El dol s’ha de passar. Sí o sí. Deixar-lo fer és perillós. Pot fer bola i després, costa més d’empassar. L’Spar Girona ha viscut dues garrotades consecutives. És tan recent que superar-ho no es fa així com així. A la desfeta a Europa l’acompanyava la derrota a la final de la Copa de la Reina, sempre amb el Perfumerías Avenida com a rival. Per aturar el cop, almenys d’entrada, arribaven dues victòries: Campus Promete i Estudiantes. Sense brillantor, però efectives. I a la Lliga, l’única competició en la qual l’Uni encara hi té alguna cosa a dir. «Hem d’intentar que la ressaca emocional quedi ja enrere. Ens toca recuperar sensacions i la imatge que sempre volem donar, sent un equip amb ritme, intensitat, encert i que ofereix un joc vistós». Laura Antoja, un sac d’experiència, sap de què parla. Faria bé el vestidor d’escoltar-la i seguir els seus consells al peu de la lletra. Començant per avui mateix, que toca derbi.

La temporada encara ha d’escriure uns quants capítols i l’Spar Girona vol ser un dels protagonistes principals. Amb el play-off cada cop més proper, encarar-lo des d’una posició privilegiada és el primer objectiu. El segon, atrapar la final i un cop allà, guanyar. Per més que s’hagi patinat fa poc. «Tot això és passat. Oblidem la Copa. Hi ha una Lliga i ara estem guanyant els partits, que és el més important», assenyala Antoja. Aquest vespre, a partir d’un quart de nou, torn pel rebre el Cadí-La Seu. Ara per ara, l’equip que està un esglaó per sobre a la classificació, però això sí, amb dos partits més en el seu comptador particular. «És un derbi i ens tenim moltes ganes les unes a les altres. Serà un duel intens i l’anirem a gaudir». Tocat emocionalment, el conjunt d’Alfred Julbe també ha de combatre contra un altre obstacle que li està fent la guitza. Té baixes i no pas poques. Primer, les confirmades. Frida Eldebrink va acabar la Copa amb un traumatisme al peu esquerra que li va provocar una lesió òssia. Està descartada i li queden dues o tres setmanes encara d’espera. Tampoc hi arriba Michaela Onyenwere, que va donar positiu per coronavirus i ja no va poder jugar el cap de setmana passat. Ara, moment pels interrogants. Rebekah Gardner es va fer un traumatisme al genoll dret i les molèsties li han impedit jugar darrerament, mentre que Bintah Drammeh va patir una sobrecàrrega al tendó d’Aquil·les. Una i l’altra, però, podrien arribar a temps i vestir-se avui de curt. Perquè la seva evolució és «molt bona» i segons Antoja «veurem fins a l’últim moment si fem el pas d’incorporar-les o si els toca descansar una jornada més». Així doncs, una d’elles o fins i tot les dues, tenen opcions d’estar disponibles. Ajornat a mitjan febrer, el derbi es juga finalment aquest vespre a Fontajau i comptarà amb una convidada especial. La banyolina Júlia Soler, cedida per l’Uni al Cadí-La Seu, trepitjarà el parquet però ho farà com a visitant. Qui no hi serà en canvi és Irati Etxarri. La internacional i peça més destacada de l’equip pateix un problema en els lligaments del seu turmell, pel que està descartada.