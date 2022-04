Los Angeles Lakers van quedar aquest dimarts oficialment fora de la lluita per una plaça als ‘play-off’ de l’NBA, després de la seva derrota per 121-110 contra els Phoenix Suns i la victòria per 116-97 dels San Antonio Spurs contra els Denver Nuggets.

Els Lakers van perdre davant els Suns el seu setè partit consecutiu i van quedar onzens en la Conferència Oest, sense possibilitats d’atrapar els Spurs, desens, que ocupen l’última plaça que dona accés al ‘play-in’. Quan falten tres jornades perquè acabi la temporada regular, els Lakers tenen un balanç de 31-48 (pel 34-45 dels Spurs), i fins i tot en cas d’empat final els texans quedarien al davant gràcies als millors resultats aconseguits a la Conferència Oest.