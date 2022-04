El 2003, mesos abans de treure el cap a la llotja del Camp Nou per primera vegada, Joan Laporta va escenificar la seva idea de projecte esportiu entorn del cercle virtuós, que tenia la seva base en la famosa T.

El fitxatge de tres jugadors «excel·lents» que acompanyessin dos «cracs mediàtics», segons la terminologia laportiana de llavors simbolitzada després en la contractació fallida de Beckham, atenuada per la decisiva aparició de Ronaldinho. I Ferran Torres encaixa en el perfil d’«excel·lent» futbolista sense la consideració d’estrella encara.

Tot i que Laporta, en la seva segona etapa com a president, sí que li confereix aquest rang a causa del preu (55 milions d’euros més 10 en variables), que el trasllada a temps d’abundància, més propis del mercat prepandèmia.

El primer gran fitxatge

Si Alves era una solució d’emergència per a un problema conjuntural, Ferran Torres és un pilar estructural del projecte de Laporta que acudeix a la finestra hivernal, evocant, potser, el record d’aquell Davids, que va activar el cercle virtuós fa gairebé dues dècades.

Serà el primer gran fitxatge. Una petició expressa de Xavi per reforçar el seu atac, assumint el tècnic que no és un golejador pur. Tampoc té diners ni recursos el Barça per escometre operacions tipus Mbappé, cada vegada més amo del seu destí, cada vegada més a prop del Madrid, o Haaland, el somni de Laporta per convertir-lo en el nou far del seu Barça.

Revisió mèdica a BCN

A l’espera que arribi, però ja l’estiu que ve, aquest crac mediàtic, seguint el pla ordit per Laporta i Mateu Alemany, el director de futbol blaugrana, per fugir de la crisi Ferran és una excel·lent solució per a Xavi.

El davanter valencià, de 21 anys, ja va estar a Barcelona passant una exhaustiva revisió mèdica. Primer a l’Hospital de Barcelona, després a la ciutat esportiva del Barça.

Getting ready at home… Valencia 🚀

Here We Go! pic.twitter.com/uUJIeMxqdM — Ferran Torres (@FerranTorres20) 26 de diciembre de 2021

Exhaustiva i completa perquè el futbolista està lesionat. No juga des del passat 10 d’octubre quan va patir una seriosa lesió al peu dret a la final de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola davant França.

Ferran està a punt de complir el tercer mes de baixa, tot i que ha entrat en la fase final de la seva recuperació, com ell mateix va voler deixar evident a les seves xarxes socials on va penjar un vídeo del treball que ha estat realitzant a València en les últimes setmanes, corrent i colpejant amb normalitat la pilota.

Problemes fiscals

L’acord entre els dos clubs, el Barça i el Manchester City, estava segellat des de feia diversos dies. Fins i tot en la forma de pagament d’aquests 55 milions, ja que s’havien estipulat quatre terminis, el primer dels quals a abonar l’estiu que ve.

Havien trobat el club blaugrana els diners necessaris per complaure Xavi, tot i que el problema va sorgir en les últimes converses entre el davanter i l’equip citizen.

Unes dificultats de caràcter fiscal entre Ferran i City van retardar la firma de la documentació necessària per oficialitzar l’operació. Un fitxatge que obliga, a més, el Barça a alleugerir la massa salarial de la plantilla (és de 430 milions d’euros, la més alta d’Europa, malgrat les sortides de <strong>Messi </strong>i <strong>Griezmann</strong>) per poder ajustar-se al fair play financer que marca la Lliga i inscriure’l abans del 31 de gener, data en què es tanca el mercat hivernal.

Necessiten Alemany i Laporta deslliurar-se de les fitxes més altes (Coutinho i Umtiti), que no tenen cap valor esportiu per a Xavi, que reclama Ferran com un element essencial de la reconstrucció.

Essencial perquè el davanter valencià dona al tècnic molts registres per potenciar i millorar l’atac del Barça. I van més enllà del gol. La productivitat de Ferran ha millorat notablement després de conviure amb Guardiola en el City i Luis Enrique en la selecció espanyola.

A Mestalla va arrencar com un extrem enganxat a la banda dreta, deixant un percentatge del 9% de gol per partit jugat. El seu pas per la Premier li va permetre elevar-lo al 37% vestit de citizen. I amb ‘La Roja’ ascendeix el 60%, paraules majors per al davanter que espera Xavi amb els braços oberts. Li dona regat, profunditat, eficàcia i entén el joc. Va tenir de mestres Guardiola i Luis Enrique.