Torna el Reial Madrid a Stamford Bridge, allà on la temporada passada va caure eliminat de la Lliga de Campions. Ho fa coincidint amb l’anada dels quarts de final d’aquesta competició (21h) i amb peces importants com Ferland Mendy i Karim Benzema, baixes fa dues setmanes en el 0-4 amb el Barça al Bernabéu. L’equip anglès, vigent campió continental, no viu pas el seu millor moment, però comptarà amb públic a les graderies gràcies al permís del Govern britànic. El duel, a les nou. La mateixa hora del matx entre Vila-real i Bayern. El conjunt de La Plana té la baixa d’Alberto Moreno i segurament la del davanter Boulayé Dia, tot i que la bona notícia és que Samu Chukweze està recuperat i podrà jugar.