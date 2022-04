El Girona B s'ha quedat amb la mel als llavis després de l'empat aquest vespre contra el líder Manresa (2-2). Els d'Axel Vizuete han remuntat un gol inicial de Javi López amb una diana en pròpia dels manresans, fruit d'una rematada de Shin, i una altra del japonès a assistència de Pau Víctor abans de la mitja part, però el Manresa ha aconseguit l'empat en l'últim sospir. I això que els gironins havien gaudit de bones ocasions com les de Gabri, Unai i Dawda per ampliar el marcador. D'aquesta manera, el filial deixa escapar una bona oportunitat de posar pressió pel lideratge i s'allunyen les opcions que podia tenir d'atrapar l'ascens directe. El Girona B ha reclamat un penal en l'última jugada que l'àrbitre no ha assenyalat.