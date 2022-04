El plat fort, el MICFootball, arriba a la seva edició número 20 i ho farà la setmana vinent amb la participació d’uns 300 equips i fins a 6.000 protagonistes, entre jugadors i tècnics. Però com ja comença a ser habitual, hi haurà temps abans per a un petit aperitiu. Es tracta del Pre-MICFootball, que tornarà a tenir el Camp Vell de Banyoles com a escenari. El dimarts 12 d’abril a la tarda, se celebrarà un breu torneig, de només un dia de durada, amb clubs inscrits al propi MIC.

Tots ells de categoria juvenil (U18 i U20), n’hi haurà dos que faran d’amfitrions, com és el cas del CE Banyoles i l’Atlètic Banyoles. Els altres quatre venen dels Estats Units: FC Central Los Ángeles, Soccer Club Central, Peloteros USA i FC California-Los Ángeles. «Serà una jornada festiva i molt especial per a tots, perquè es disputaran els primers partits d’aquest torneig després de tres anys», es felicita Juanjo Rovira, director del MICFootball. S’hi suma Miquel Noguer, l’alcalde de Banyoles: «Recuperar aquest esdeveniment és una gran notícia per a la nostra ciutat, que aposta clarament per l’esport, també de base».