Cada dia que passa, el Costa Brava té més assumit que l’any que ve competirà a la Segona RFEF. La salvació és pràcticament impossible i, per tant, no queda més remei que competir fins al final. Això ningú li podrà retreure. El conjunt blaugrana va empatar sense gols ahir contra el Sevilla Atlètic (0-0) en el partit ajornat que va disputar-se a l’estadi Palamós-Costa Brava. «És una situació difícil», reconeixia l’entrenador Òscar Álvarez en veure que la permanència a hores d’ara és una utopia.

El conjunt blaugrana va entrar bé al partit. Sabia la importància que podia tenir enfrontar-se contra un rival directe a la classificació i va sortir convençut per endur-se el duel. Va mostrar-se sòlid en defensa per impedir que el Sevilla Atlètic generés perill i alhora va disposar de les seves opcions. Chaira va gaudir-ne d’un parell, però no van arribar a bon port. Un altre cop la manca d’encert en els metres finals va condemnar el Costa Brava. Tot i que el rival va fer un pas endavant a la represa, els d’Álvarez se les van empescar per frenar-lo en un final boig amb un desgast físic important arran de l’acumulació de minuts.