Després d’escalar fins a la segona posició de la Lliga amb la victòria contra el Sevilla (1-0), el Barça visita aquesta nit (21 hores) l’Eintracht de Frankfurt en l’anada dels quarts de final de la Lliga Europa i ho fa amb l’objectiu de seguir recuperant el prestigi perdut a nivell continental.

Són tretze els partits consecutius dels de Xavi Hernández sense conèixer la derrota entre totes les competicions, amb sis victòries seguides a la Lliga i dues eliminatòries europees superades, contra Nàpols i Galatasaray. No es perd des del 20 de gener, en els vuitens de la Copa al camp de l’Athletic (3-2). Ara, el Barça afronta l’eliminatòria contra l’Eintracht no només com a favorit, sinó també com a principal aspirant (per història, moment de joc i resultats actuals) a conquerir el títol.

Al Deutsche Bank Park, el conjunt blaugrana hi arriba amb l’objectiu de donar un nou cop al damunt de la taula i aconseguir un resultat que deixi encarrilada l’eliminatòria per poder rematar el seu pas a les semifinals d’aquí a dues setmanes al Camp Nou. Ho farà, això sí, amb la baixa d’última hora del davanter Memphis Depay, que pateix una sobrecàrrega en el semimembranós de la cuixa dreta. S’uneix a l’absència del defensa Dani Alves, que no està inscrit per poder disputar aquesta competició. No són les úniques baixes per a Xavi Hernández, que continua sense poder comptar amb els defenses Sergiño Dest i Samuel Umtiti; el migcampista Sergi Roberto; i el davanter Ansu Fati. Tots ells estan lesionats. A tot això, Luuk De Jong continua fora de combat perquè va donar positiu per coronavirus.

Si no hi ha Alves ni tampoc Dest, el tècnic segurament utilitzi el central Araujo com a lateral dret, com va fer fa poques setmanes al Santiago Bernabéu. D’aquesta manera, Èric Garcia recuperaria la titularitat compartint l’eix de la reraguarda amb Gerard Piqué. La resta de l’onze podria ser el mateix que diumenge passat va guanyar el Sevilla al Camp Nou, pispant-li la segona posició a la classificació del conjunt andalús

Lenz, única baixa dels locals

De la seva banda, l’Eintracht Frankfurt arriba al duel contra el Barcelona després d’haver obtingut un decebedor empat sense gols amb el cuer Fürth a la Bundesliga, un resultat amb el qual va perdre la possibilitat de recuperar terreny en la seva lluita per les places europees.

Per al conjunt alemany, la visita del quadre català serà un repte majúscul. No estarà obligat a portar el pes del partit i d’aquesta manera podrà explotar alguns dels recursos que li ha donat èxit davant els grans equips del campionat domèstic: el contracop i les situacions a pilota aturada.

Per això compta amb la meravellosa cama esquerra d’un futbolista com ho és Filip Kostic. Els seus desplaçaments per aquella banda solen portar bastant perill. Les seves centrades i rematades a porteria, a més, són una de les armes més perilloses del seu equip. «És sense cap mena de dubte el partit més important de la meva carrera. Per l’entitat del rival i perquè per primer cop arribo a uns quarts de final d’una competició europea», declarava ahir Oliver Grasner, entrenador de l’Eintracht. Té a tota la seva plantilla disponible amb només una excepció: la baixa del defensa Christopher Lenz.