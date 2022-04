La classificació de porters que es va anunciar en l’última gala de la <strong>Pilota d’Or</strong> va provocar el descontentament de molts aficionats. La cinquena posició de Thibaut Courtois, de 29 anys, no va agradar a un sector de seguidors, que aprofita el bon moment de forma del porter belga per revifar la polèmica. Entre aquests seguidors, hi ha el polític Gabriel Rufián, que va publicar un tuit en què va ressaltar la figura del jugador del <strong>Reial Madrid</strong> i en què va criticar els criteris seguits per l’organització que va entregar els premis.

Gran parada providencial

L’actuació del porter blanc en el partit d’<strong>anada </strong>dels quarts de final de la <strong>Champions League</strong> (1-3) va deixar una estirada miraculosa, que va evitar un gol que hauria posat el Chelsea a un sol gol de l’equip ‘merengue’. L’internacional belga va volar per evitar que el xut del defensa espanyol César Azpilicueta es colés per l’escaire de la seva porteria i va sorprendre tots els espectadors.

Davant tal exhibició, un aficionat periquito com Rufián va publicar dues imatges en el seu compte de Twitter: la classificació de porters i una instantània del moment en què Thibaut evita el gol a l’Stamford Bridge. A aquestes fotos hi va afegir una emoticona d’un noi encongit d’espatlles, per evidenciar que no entén els criteris seguits per situar el porter com el cinquè millor en la seva posició.

L’altra cara de la moneda

A la porteria contrària a la de Courtois, hi havia Édouard Mendy, porter ‘blue’ des de fa dues temporades. L’arquer del conjunt londinenc ha mostrat un gran rendiment al llarg de tota la temporada. No obstant, en el partit d’aquest dimecres va ser el gran assenyalat, després d’un <strong>error important</strong> que va suposar el tercer gol per al Reial Madrid i va confirmar el segon<strong> ‘hat-trick’</strong> consecutiu de<strong> Karim Benzema</strong> en la competició europea.

'La que has liao, pollito'.

Mendy y Rüdiger 'regalan' el tercero a Benzema. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/piQ81I70dP — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 6 de abril de 2022

L’internacional senegalès, campió de l’última Copa Àfrica amb la seva selecció, havia sigut seleccionat com a tercer millor porter del món durant l’entrega de la Pilota d’Or. Aquesta posició, dos per sobre de la de Courtois, va ser un argument més per als aficionats que es mostren en desacord amb el rànquing.