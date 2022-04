El Chelsea fa un mes i mig que busca nou propietari. Multimilionaris americans, propietaris dequips de la NFL i homes de negocis. Molts noms han sonat, però va haver d’arribar Karim Benzema a Stamford Bridge per «apropiar-se» del club, per marcar el seu segon hat-trick seguit a la Lliga de Campions i posar l’eliminatòria a punt de caramel per al Reial Madrid (1-3).

Benzema, en una de les seves nits màgiques, en què es carrega el Reial Madrid a l’esquena, va decidir que l’eliminatòria patís un tomb a Londres. Tres gols, dos en 180 segons, per al deliri de l’afició blanca a Stamford Bridge, que va veure com el campió d’Europa i del món va claudicar davant del francés, que als 34 anys viu el moment més dolç de la seva carrera. Dos cops de cap desenterrats de pilotes que semblaven impossibles d’enviar a la xarxa i un altre gol de murri, de passió, de confiar sempre. Al primer gol, el Reial Madrid va fer com el Brentford fa quatre dies, va desarmar la defensa ‘Blue’ en tres tocs. Una paret entre Benzema i Vinícius perquè el brasiler tragués una centrada a la línia de fons. La pilota va quedar enrere al davanter, però no va importar. La va enviar a l’escaire. El segon moment d’eufòria trigaria tres minuts a arribar. Un altre cop el Reial Madrid a tres quarts, una altra vegada el Chelsea perdut. Modric, de primeres, va posar la pilota a l’àrea i Benzema, caient cap enrere, en la posició més incòmoda de totes, la va creuar de cap a Mendy, aquest mur senegalès del Chelsea al qual ningú havia trobat les pessigolles l’últim any i mig . Fins que va arribar Benzema. El Reial Madrid havia rebentat l’eliminatòria en 25 minuts, però a més havia gaudit d’un travesser de Vinícius i tindria el tercer a les botes de Dani Carvajal, que va fer un moviment de Cruyff a l’àrea, però li va faltar encert davant Mendy, i a les de Benzema, que va errar la més clara de totes, a un metre de la porteria després d’una errada de Jorginho. Al Chelsea, tocat, però no enfonsat, el va despertar la qualitat innata. Jorginho va trobar el forat al carril central i Havertz va aparèixer a boca de canó i va rematar de cap (1-2). Al Chelsea se li obria un raig de llum al negre cel de Londres, carregat de pluja. Però Benzema va tornar a aparèixer per marcar l’1-3 definitiu.