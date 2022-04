Dinou anys després del seu debut a l’ACB amb el Casademont Girona (amb derrota a València per 89-71 el 4 de maig de 2003), Albert Sàbat viu més engrescat que mai. Fa tres temporades, va decidir tornar a casa, deixant l‘Obradoiro de la màxima categoria, temptat per un projecte de Marc Gasol que tot just havia arribat a la LEB Plata i ni es podia imaginar els focus mediàtics que atrau ara amb el president a la pista vestit de curt. Ho admet el base de Llagostera, que confessa que «aquella aposta per tornar a Girona va ser la bona. Estava convençut que venia a un bon lloc i així està sent. Les expectatives ja eren molt altes, però ara amb en Marc, i les expectatives que s’estan generant al voltant de l’equip, tot és fins i tot millor del que m’havia esperat».

Ascens i ACB són, encara, paraules tabú dins l’equip, però no ja play-off, pràcticament una realitat que es toca amb la punta dels dits a set jornades pel final de la fase regular. Deu triomfs en els darrers onze partits (i l’arribada al vestidor no només de Gasol, sinó també de l’energia de Fjellerup i els galons d’Urtasun), han possibilitat el miracle de dur un equip que flirtejava perillosament amb el descens fins a la cinquena posició... i pujant. «No podem enganyar que l’objectiu és el play-off, està molt clar, perquè amb els fitxatges que hem fet hem millorat molt l’equip», diu el jugador gironí, amb més de mig miler de partits de carrera entre ACB i lligues FEB. Al Girona de Gasol n’hi porta 78, i amb 36 anys, tot i tirar del tòpic del «partit a partit», no amaga que «els objectius són els més ambiciosos».

Amb un balanç de 16/11, i instal·lats a la cinquena posició, l’equip de Jordi Sargatal té dos triomfs de marge respecte al TAU Castelló, desè classificat i que seria el primer a quedar fora de les eliminatòries d’ascens avui dia. El base creu que amb 20 triomfs «o potser menys» n’hi haurà prou, cosa que permet deduir que amb dues o tres victòries més el Girona tindrà garantida la seva plaça. Però l’ambició del jugador de Llagostera no es queda aquí i diu que al vestidor més que pensar en quants triomfs els calen «el que pensem és com arribar al play-off en el millor estat de forma possible, perquè no és el mateix jugar-lo amb el factor pista a favor que en contra. Ara el Girona el tindria a favor, i aquest avantatge no només el volen mantenir, sinó que l'intentarem millorar escalant posicions i buscant un millor emparellament de quarts de final». Si se superen, s’arribarà a una Final Four amb un ascens en joc.

Precisament el quart classificat, l’equip que precedeix el Bàsquet Girona a la classificació, arriba diumenge a Fontajau. «Són molt competitius, van quarts, i estan fent una gran temporada. Allà vam estar molt bé, vam guanyar i vam dominar moltes fases del partit. No ens ho posaran gens fàcil i per això penso que necessitarem més que mai l’ajuda de l’afició», explica Sàbat. A Fontajau hi queden 4 partits de fase regular (Palència, Oviedo, Lleida i Estudiantes, i el club ha creat un pack familiar pel qual per 35 euros es pot disposar de 4 entrades per veure els dos duels d’abril, o els dos de maig. L’assistència a Fontajau creix i a la majoria de partits se superen els 2.000 espectadors. Però en volen més. Sàbat no amaga que «ens sentim molt còmodes a casa, el paper de l’afició és importantíssim i més que ho serà en aquests quatre partits de fase regular que ens queden i en el play-off. No els decebrem: si venen a veure’ns, ho passaran molt bé».