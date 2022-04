Brillin o no, les victòries són victòries. L’Spar Girona es va endur ahir el derbi català davant el Cadí La Seu (55-45) en un partit treballat, amb cinc baixes a la banqueta gironina, i en què les d’Alfred Julbe van anar de menys a més i van controlar els tempos gràcies a les transicions ràpides, a l’ús de faltes i, sobretot, al control del rebot. Les vermelles afronten la recta final de la temporada amb una infermeria carregada i amb un calendari apretat: queden cinc partits de lliga regular per disputar en els propers setze dies abans d’afrontar els play-off. Tot plegat amb l’esperança que el València punxi per tal d’aspirar a acabar en segona posició.

L’inici de partit va ser engrescador per part de les jugadores de l’Spar. Conscients de les absències a l’equip, el plantejament de les gironines va ser el de voler encarrilar les coses com més aviat millor per no haver de patir de manera innecessària. Per fer-ho, l’Uni es va dedicar a córrer, va apretar amb una defensa individual i va col·locar el 6-0 ràpidament, un coixinet de punts que es va estirar i arronsar al llarg del duel, però que mai es va arribar a trencar. Per la seva banda, el Cadí, amb la notable absència de la seva millor jugadora, la lesionada Irati Etxarri, va començar el quart sense trobar el cèrcol (15-6). En el transcurs del segon quart, les lleidatanes van retrobar el camí anotador i van retallar distàncies fins a col·locar-se a tres punts (20-17). El canell fi de Reisingerova des de la mitja distància i la seva presència a la zona van reduir les aspiracions de remuntada del Cadí. Per la seva banda, Kennedy Burke (23 punts i 8 rebots), molt activa en atac i en defensa, va col·laborar a la bona dinàmica de l’Spar al llarg del segon quart (27-19). A mesura que passaven els minuts, les cames de les jugadores vermelles començaven a pesar. La directora d’orquestra, Laia Palau, va respondre repartint un cabàs de les seves característiques assistències de camp a camp. L’aparició d’una encertada Laia Raventós des del perímetre al tercer quart (33-29) va ser un revulsiu insuficient per intentar ajustar el marcador, ja que la superioritat en centímetres i en rebots de les gironines feien difícil que el Sedis tingués opcions dins la zona. Les d’Alfred Julbe van saber controlar el coixí de punts en el tram final, van arribar a dominar de 14 (48-34) i en una demostració d’amor propi van certificar el triomf.