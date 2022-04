El Barça prega al soci abonat que no tingui intenció d’acudir als partits al Camp Nou que «alliberi el seu seient en benefici del club». La directiva de Joan Laporta ha justificat aquesta decisió per dues raons. La primera, segons ha explicat en una llarga nota oficial, «és que l’equip de futbol necessita molt de recolzament del públic», en línia amb la petició que va fer Xavi Hernández, el tècnic, que «el Camp Nou sigui una olla a pressió» en el partit de tornada de l’Europa League el pròxim dijous davant l’Eintracht (1-1 en l’anada).

La segona raó és que el Barça, com ha reconegut en aquest missatge, «necessita optimitzar tots els seus recursos per obtenir nous ingressos», per la qual cosa sol·licita als abonats que decideixin no anar a l’estadi que «cedeixin el seu seient en benefici del club, renunciant a una contraprestació econòmica».

El que va passar diumenge passat, 3 d’abril, quan el Sevilla va visitar el Camp Nou ha exercit de despertador per a la junta de Laporta. No va quedar ni una sola entrada a la venda. Es van esgotar totes 24 hores abans de l’inici del partit, tant per als socis que no són abonats com per al públic en general. Però el camp no es va omplir. Ni de bon tros. Hi van acudir 76.112 espectadors, cosa que implica que «més de 22.000 seients van quedar buits».

Esgotades les entrades per a l’Eintracht

El Barça tem que aquesta situació es repeteixi dijous en l’Europa League. Des del 5 d’abril que no queda ni una sola entrada a la venda per al duel contra l’Eintracht. Estan totes esgotades i la directiva tem que, coincidint el partit amb el Dijous Sant, «molts abonats puguin marxar de Barcelona, de manera que no utilitzaran el seu abonament», fet que tornaria el Camp Nou al mateix escenari que davant el Sevilla.

Sense assolir el ple i amb la possibilitat, a més, que l’afició alemanya —s’esperen, com a mínim, 20.000 persones— es quedi, la gran majoria, sense localitats. El club no ha quantificat els diners que va deixar d’ingressar per aquests milers d’abonats que no van anar al Barça-Sevilla, però la xifra supera els dos milions d’euros, com a mínim.

Omplir un formulari

A més del component esportiu per acompanyar l’equip de Xavi quan es juga la classificació a les semifinals de l’Europa League, la directiva ha recordat que durant les dues últimes temporades el club va donar l’opció als abonats d’«acollir-se a un període d’excedència del pagament de l’abonament, mantenint el dret a recuperar el seu seient una vegada se superés la pandèmia».

El Barça recalca que «tampoc no s’ha activat el Seient Lliure», de manera que els abonats que no van a l’estadi no poden alliberar el seu seient a canvi d’obtenir una part dels beneficis que obté el club amb la venda d’aquestes localitats.

És per això que la junta de Laporta fa aquesta crida als socis abonats perquè els alliberin en benefici del club, per a la qual cosa s’ha d’omplir un formulari a la web del Barça. «A més de la satisfacció d’ajudar econòmicament el Barça es contribueix que el Camp Nou registri les millors entrades»; a més, tots els abonats que facin aquest gest «participaran en el sorteig de dues samarretes en cada partit».