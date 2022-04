A l’OK Lliga li manca una única jornada de la seva temporada regular per baixar el teló, però ja se sap que Manlleu i Alcobendas competiran el curs vinent una categoria per sota. Toca encara definir el tercer equip que els acompanyarà a l’OK Plata i aquest, passi el que passi, serà de la demarcació gironina. O Garatge Plana Girona o Corredor Mató Palafrugell. Un se salvarà i l’altre baixarà. Això és així. El premi serà pel vencedor d’una eliminatòria al millor de tres partits que s’iniciarà el cap de setmana del 14 i 15 de maig, que continuarà set dies més tard i que ho allargarà una setmana més si és necessari. El factor pista serà pel més ben classificat un cop finalitzi la temporada. Ara per ara, el Palafrugell té 21 punts i el Girona, 20. Però no és definitiu: falta una jornada, la que se celebrarà a finals d’aquest mes. Els empordanesos reben l’Igualada, ja salvats; els blanc-i-vermells, un Alcoi que, sí o sí, disputarà la promoció pel títol.

Dimecres, el penúltim capítol, va acabar de perfilar l’escenari. Un i altre equip tenien encara opcions de permanència directa, sense passar per cap peatge. Però els resultats no van acompanyar. El Girona ho tenia pelut. Visitava la pista del líder, el Barça, i va perdre amb claredat: 7-2. Sense cap punt, ja li era impossible atrapar alguna posició que li servís de salvació, quedant un partit. Més a prop ho va tenir el Palafrugell, que va fer els deures guanyant a Alcobendas (5-6). Tot i això, necessitava que el Voltregà guanyés l’Igualada, precisament el darrer rival dels de Xavier Garcia Balda. Però no va ser així, sinó a l’inrevés. Per tant, el play-out era inevitable. Per a uns i també per als altres. Ara, aturada de la competició fins el 30 d’abril, quan hi haurà jornada unificada. Tothom a jugar a partir de les vuit. Els resultats determinaran quina serà la posició definitiva a la classificació de Palafrugell i Girona. Qui sumi més punts, tindrà dos dels tres possibles partits a la seva pista. Qui perdi, sap que només jugarà un cop davant la seva afició.