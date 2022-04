L’Spar Girona continua el mes frenètic de partits amb la visita de demà a la tarda al Casademont Saragossa (16 h) amb la novetat de Giedre Labuckiene. No han fet amb el seu joc més brillant, en gran part a causa de les baixes, però de moment les gironines han encetat l’abril complint l’expedient amb dues victòries contra l’Estudiantes (51-42) i el Cadi La Seu (55-45). «Tot el que sigui guanyar i tenir sensacions positives per nosaltres és oxigen. Tenint en compte tot el que ve per endavant, amb partits cada tres dies, era important sumar i anar agafant confiança amb el joc per tirar endavant», explica Laura Antoja.

Per a l’Uni, el desplaçament a Saragossa és un d’aquells que té marcat en vermell al calendari: «És important i difícil». «Tenim la incògnita de saber com estaran perquè són un equip força irregular, però amb molt talent. Haurem d’estar preparats per a la seva màxima expressió», alertava Antoja. El cos tècnic de l’Spar Girona té ben estudiades a totes i cadascuna de les jugadores de la plantilla del Saragossa: «A la base tenen Bettencourt, que té experiència a la lliga i és una bona jugadora esquerrana; al pick and roll en la generació de pilota tenen molt talent amb Delaere i Anna Cruz; i Sierra Calhoun és molt bona en la tècnica individual, a part de ser forta per carregar bé el rebot. A l’aler estan molt ben coberts. A més a més, a l’interior haurem d’estar atents a Hempe i Vega Gimeno, que és el referent obrint als espais i amb tir ràpid a la línia de tres després de les accions de bloqueig, perquè són bones tiradores. Haurem de vigilar sobretot amb Vega perquè és molt llesta i sap tirar sense pilota, passar bé, etc., genera molt joc per l’equip» Així doncs, l’Uni intentarà seguir buscant l’últim objectiu pel que pot lluitar aquesta temporada: «La tercera plaça i, fins i tot, estar preparades per tenir l’opció de pujar-ne una més». Alfred Julbe està pendent de recuperar Michaela Onyenwere, Binta Drammeh i Rebekah Gardner, tot i que arribarien justes.