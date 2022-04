Pedri segueix els passos del seu ídol, Andrés Iniesta, dins i fora del terreny de joc. Les marques se’l rifen. Fins a 80 propostes li han arribat en els primers tres mesos del 2022 i s’ha erigit com a imatge del Barça, al liderar, junt amb Gavi, la venda de samarretes. Les companyies el busquen perquè transmet «naturalitat» i «sensibilitat pel medi ambient», segons apunten des de TQTK Studios, l’empresa que gestiona els patrocinis al canari.

Un creixement que es demostra també en l’àmbit del club. Leo Messi monopolitzava la venda de samarretes del FC Barcelona —85%— fins que va marxar al París Saint-Germain l’estiu passat. Ara és Pedri, junt amb Gavi, el favorit dels aficionats blaugranes, en un canvi de paradigma que, segons fonts del club, agraeixen.

La importància del canari per al Barça que no es queda només en el fet que sigui indiscutible per a Xavi. Des de la directiva ponderen el seu estil de vida i la imatge que projecta com un actiu de gran valor per relacionar-se amb les marques; així ho demostra el fet que el rostre de Pedri estigui en la majoria de campanyes publicitàries del club.

La seva arribada i eclosió en el Barça l’han posat en una altra dimensió. Quan va ser presentat com a blaugrana tenia 25.000 seguidors en les xarxes socials; ara té cinc milions i mig de persones que segueixen els seus passos mitjançant el món digital.

L’impacte li va arribar aviat a Pedri i la seva gran relació amb Leo Messi en el seu primer i únic any junts en el club català va fer que, segons apunten fonts del seu entorn, la seva imatge es potenciés a Amèrica. Això sí, el canari continua ampliant fronteres. Així, les carreres d’Iniesta i Pedro González ‘Pedri’ van lligades des que es va iniciar la d’aquest últim. «És el meu ídol i ho continuarà sent fins que em mori. Tant de bo pugui fer alguna cosa de tot el que ha fet ell», va assegurar Pedri el febrer del 2020. I ja ho està aconseguint.

En la seva carrera professional ja dona mostres del potencial que té per assolir les fites del jugador que, amb el seu gol, va donar el primer i únic Mundial de futbol que té Espanya fins ara. Vuit anys tenia Pedri aquell estiu del 2010. I a partir del novembre a Qatar tindrà la seva primera oportunitat de fer la seva pròpia història en els Mundials.

Fora de la gespa, el canari ja segueix els seus passos. La marca Pedri rep un gran interès del mercat asiàtic, especialment de la Xina i el Japó. Uns països que ja ‘van conquerir’ David Silva i Andrés Iniesta; no és casualitat que Pedri ho faci també. Futbolistes baixets i talentosos als quals Pedri suma el seu compromís amb el medi ambient, que el converteix en una figura estimada al país nipó.

Una cosa que es pot palpar en l’ambient. Els Jocs Olímpics de Tòquio es van portar a terme sense públic —en l’àmplia majoria dels casos—, però alguns valents que es van acostar a alguns entrenaments de la selecció espanyola de futbol tenien clar a quin jugador volien veure; només els interessava Pedri. I en un segueix els passos d’Iniesta. Pedri és la imatge de Springfield, una coneguda marca de roba, en la seva campanya ‘Iconos’; com ho va ser Andrés, en una relació que perdurarà en el temps. «És compromís, màgia i senzillesa», apunten des de la firma.

Juntament amb Ferran Torres, Omar Mascarell i Ivana Andrés lidera l’organització Kick Out Plastic. Aquesta organització advoca per utilitzar l’esport com a via per recordar la importància de cuidar el medi ambient, emprenent diverses accions. Sobretot, contra els plàstics d’un sol ús, que, en alguns casos, mai no arriben a descompondre’s, com ara les ampolles, segons apunta l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Va ser això últim el que va deixar un moment que s’ha vist poques vegades en una gala com la de la Pilota d’Or. Quan va pujar a recollir el seu premi a millor jugador jove de la passada temporada, Drogba li va regalar una ampolla d’alumini personalitzada. Va portar la cura del planeta al primer pla futbolístic.

I també a les seves botes. Pedri és una de les apostes, en l’àmbit mundial, d’Adidas i serà imatge de la nova campanya de ‘Run for de Oceans’, que promou la lluita contra els residus plàstics i es compromet a recollir l’equivalent a 10 ampolles de plàstic per cada quilòmetre. Hi participaran cinc ambaixadors del món de l’esport i Pedri serà el seu únic futbolista.

En una eina de treball com són les seves botes demostra que no s’oblida dels seus orígens. Hi porta dibuixat un Plàtan de Canàries, des d’abans que establís un patrocini amb la marca. Una relació que s’ha elevat fins a la selecció espanyola de futbol, i és que és l’únic jugador que té aquesta dualitat.

«La selecció espanyola de futbol i Pedri representen els valors de Plàtan de Canàries: qualitat, passió pel que es fa i un profund compromís amb la nostra gent i els nostres orígens. Pedri és i serà tot un referent per als més joves», va destacar Sergio Cáceres, director de Màrqueting de Plàtan de Canàries en la presentació de l’acord.

El seu ‘idil·li’ amb el plàtan li ve de les seves arrels. A més de les croquetes, un dels seus plats favorits de la seva mare és el pastís de plàtan. La dieta és un factor fonamental per aguantar la càrrega de partits; una cosa que, malgrat ser lluny de casa, té ben assegurada al viure amb el seu germà, que és cuiner.

Un altre aspecte clau en el seu rendiment dins del camp té a veure amb una de les firmes que el recolzen, les botes de recuperació Reboots Go Lite. Un massatge de compressió que, com va compartir en les seves xarxes socials, utilitza per «recarregar piles després dels partits i de l’entrenament», i que disminueix el dolor muscular i el risc de lesions en un futbolista que és indiscutible tant en el FC Barcelona com en la selecció espanyola.

«Estic portant la meva recuperació al següent nivell per no només mantenir, sinó per millorar el meu nivell de rendiment en el futur», comenta el mateix Pedri. EFE

1011880

omb/nam