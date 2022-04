La temporada arriba al seu punt decisiu i el calendari es comprimeix. A causa d’això el Reial Madrid jugarà tres partits en sis dies. Enmig dels dos partits que jugarà davant el <strong>Chelsea</strong>, amb el pas a semifinals de la Champions en joc, als blancs se’ls travessa un incòmode compromís de Lliga davant el Getafe, equip que el va derrotar en la primera volta.

Un canvi per línia

Carlo Ancelotti, poc donat a les rotacions, es veurà obligat a donar descans als seus titulars perquè arribin frescos al partit de tornada de dimarts davant el Chelsea. Així, es dona per fet que Marcelo ocuparà el lateral esquerre, on Mendy que arrossega molèsties. També sembla que donarà descans a Kroos o a Modric i donarà entrada a un Ceballos del qual Ancelotti ha confessat que «s’ha merescut més minuts dels que ha tingut. Un altre que estarà en l’onze davant el Getafe és Asensio, que no va jugar de sortida a Stamford Bridge. No es descarta que Bale disposi d’alguns minuts al Bernabéu, després que Carletto hagi comentat que el gal·lès es mereix una bona sortida del club.

El Getafe, per la seva banda, arriba al partit amb un matalàs de sis punts d’avantatge sobre el Mallorca, equip que marca la zona del descens. El seu entrenador, Quique Sánchez Flores no podrà comptar davant el Madrid en la medul·lar amb Arambarri, una cosa inquietant perquè en els sis partits que s’ha perdut l’uruguaià, els blaus n’han perdut cinc i han empatat l’altre. El dubte és si Quique tirarà del talent de Gonzalo Villar o el desplegament físic de Florentino Luis. A més, l’estadística adverteix que el Getafe només ha puntuat en dues visites de les 16 que ha realitzat al Santiago Bernabéu. Dades que no són gaire encoratjadores per als visitants.

Els comptes del Madrid

El Reial Madrid per ser campió necessita guanyar 16 punts dels 24 que resten per jugar-se. Si els d’Ancelotti aconsegueixen cinc victòries i un empat, el Reial Madrid conquistarà el seu títol número 35 de Lliga. Seria el primer d’Ancelotti a Espanya, que haurà sumat així un títol de lliga a Alemanya (Bayern), Anglaterra (Chelsea), França (PSG), Itàlia (Milà) i Espanya (Reial Madrid).

El compte enrere per descomptar aquests 16 punts comença aquest dissabte. Tot i que el plantejament de Carletto i l’onze que presenti estaran condicionats pel partit de dimarts, els blancs han de superar un rival dur en un derbi en el qual últimament sempre passen moltes coses. n