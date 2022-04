A la seva presentació, va dir que els entrenadors es movien per diners o per il·lusió. Per a un tècnic tant experimentat com vostè, que de calers en deu haver fet uns quants, venir a 600 quilòmetres d’Eibar se n’ha de tenir molta d’il·lusió, no?

I tant. Tot i que hi hagués cèntims pel mig, la il·lusió no pot faltar mai. Si no t’agrada el que fas, ho deixaries de fer. La gent ha de creure en tu i perquè això passi, primer has de creure en tu mateix, per poder transmetre. Això es basa en la il·lusió.

El va sorprendre la trucada?

Sí, una mica. Ja havia estat a Olot quan entrenava el Balears abans i tenia una mica de relació amb el president, amb en Dionís (Cros), en Sergi (Raset). Sabia que eren gent propera. Quan em van plantejar que hi havia l’opció i em van trucar, no ho vaig dubtar. L’endemà ja era aquí.

Com es va coure el fitxatge? Quan comencen els contactes i com va anar l’operació?

A través de tercers em van comentar que hi ha dubtes a l’equip i em van dir si estaria disposat a venir si es produïen mals resultats... L’antic entrenador havia acostumat malament a la gent... Llavors la dinàmica no es va mantenir i amb la derrota a casa (1-2 amb el Peralada), es va decidir el canvi. La seva opció era jo i a mi em va semblar molt bé.

Entén que des de fora pot sorprendre una mica un canvi de timó tan fort? Canviar un entrenador tan jove per un d’experimentat a tant poques jornades pel final.

Venim de cultures diferents. Hi ha gent que ha fet molt de mal al futbol. Jo sovint miro molts entrenaments de nanos i de vegades veig que si no fan 14 tocs abans de sortir de l’àrea sembla que no sigui futbol. És una manera d’entendre’l. Jo, amb el temps, he après que cal adaptar-se als jugador que es tenen. Sigui com sigui, a mi la guerra m’agrada fer-la a camp contrari. Com els americans, a Síria o Afganistan o on sigui. Les bombes, lluny. Com més lluny de la porteria s’estigui, el risc és menor i s’està més a prop de fer gol. Com que no conec com jugava l’anterior entrenador no puc valorar el canvi...

No entrenava des de feia més d’un any quan era al Numància. En tenia ganes?

Sí. Per descomptat. Si no, no hauria vingut. És clar que m’hauria agradat fer-ho i fer-ho a Primera Divisió, però sé quin mercat tinc i on he tingut bons resultats. He estat a prop de forces clubs amb aspiracions de pujar a Segona. Ara només faltaven dos mesos. Sóc a Olot. El lloc m’agrada i el club i la ciutat es mereixen ser en una categoria superior. Per a mi és una oportunitat. Ser primer era difícil i encara ho és més ara. Llavors caldrà superar unes eliminatòries, però aquestes dificultats ja les he viscudes. Estic encantat d’haver acceptat.

Té clar que se l’ha fitxat amb l’únic objectiu de pujar?

Sí. Si em garanteixen que no pujarem, no vinc. O vinc només de vacances.

Es va autodefinir com una vacuna de dos mesos.

Sí. D’aquí a dos mesos caduca i llavors ja veurem si fa efecte o no.

Ha dirigit 459 partits a 2a B, però a Tercera se l’ha vist poc.

Vaig estar-hi l’Eibar B i al Beasain, on vaig tenir Arrasate i Imanol Alguacil de jugadors. Tinc relació amb la majoria d’entrenadors bascos. Amb alguns hi he jugat com Mendilibar, Valverde, Azpiazu i a molts d’altres els he entrenat. Alguns potser m’han agafat de referència, però m’han fet molt poc cas i els ha anat bé.

Quin vestidor s’esperava i quin vestidor s’ha trobat?

El que més m’ha sorprès és trobar-los molt receptius, molt tranquils. Sempre a cada equip hi ha un calamidad, un pirata ... Hi deu ser, però no el detecto. La gent suma i veig molt bona actitud per part de tothom.

Com jugarà el seu Olot?

Bé.

Pilotes amunt i que corri Xumetra?

Hem de dominar totes les variants. Si ens deixen jugar i tocar ho farem, sempre que podem progressar. Si és per avorrir el personal fent passades horitzontals, no ho farem.

Els play-off són una altra història. N’ha fet 8 però només n’ha pujat en un parell (Eibar B i Eibar).

L’ascens l’any 2000 amb l’Eibar B a 2a B va ser el més difícil perquè va ser contra Osca, Mirandés i Loja. Ha estat el més meritori.

La seva experiència i els bons precedents de l’Olot en eliminatòries són la combinació ideal?

Vull pensar que, de tots els meus no encerts en eliminatòries, n’hauré tret quelcom de positiu i ho aplicaré a l’Olot. Amb el format aquest d’ara de premiar el millor classificat, hauria pujat quatre cops més. Això sí, el rival hauria jugat d’una altra manera també. (Riu). Si no podem quedar primers, hem d’intentar ser segons i llavors saber optimitzar la posició. Espero que Olot sigui el lloc ideal per tornar a gaudir d’un ascens.

El partit contra el Sant Andreu sembla clau.

Sí. També per veure si l’equip juga al que jo pretenc i vull que jugui. Com més s’hi acosti, més fe tindré que serem un equip sòlid per encarar el que ens toqui amb les màximes garanties.

Coneixia Olot i la zona?

Només de jugar-hi amb el Balears. També vaig venir fa uns quatre anys (el club el va temptejar abans de fitxar Raúl Garrido) a parlar i vaig conèixer la directiva. Per això, m’ha estat familiar venir. És un camp de futbol de veritat, de tota la vida. Pels bascos, ciutats tipus Olot són atractives.

I la Costa Brava?

De jove, sí, a fer el boig. A Roses i Platja d’Aro. Vaig venir a Roses amb Peio Uralde i el germà de Satrustegi amb un Ford Fiesta. Devia ser l’any 1978.

Què li sembla la filosofia del club de fitxar jugadors dels paisos catalans? És semblant a la de l’Athletic o l’Amorebieta.

Perfecte. Tenir una filosofia en qualsevol aspecte de la vida està molt bé. Em sento un privilegiat. Poder venir aquí a entrenar sent estranger, és un luxe. És com l’Athletic que fitxa tècnics de fora.

Ha tingut temps de visitar quelcom?

No gaire. No em perdo, almenys. Ja m’han informat que és terra volcànica. També he estat a Banyoles, que és preciós.

De moment dos mesos. Si es puja, es quedarà?

És com quan es va a ballar. Una cosa és ballar i l’altra, casar-se.

Li agradaria casar-se amb l’Olot?

Si és molt receptiu i em dóna estima, per descomptat que sí.

Vostè havia estat davanter a Segona i 2a B. Amb quin jugador de la plantilla s’identifica?

No n’hi ha cap. Era un davanter clàssic d’abans. Dels que si hi havia una centrada al segon pal, hi arribava. Aquells que no eren gaire virtuosos amb els peus, però que si hi havia una pilota aèria la guanyava. Tipus Loinaz, ex de la Reial. De lluitar i xocar. Cal explotar els recursos que es tenen.

D’on li ve el nom de Manix?

Hi havia una sèrie de detectius fa molts anys que es deia Mannix. De Mandi, va ser Manix i ja se sap que si demostres que no t’agrada un nom, se’t queda per sempre.

Què en pensa de les xarxes socials?

Miri. L’altre dia mirava un rondo d’un entrenament i n’hi havia dos que tenien el mòbil amb la ma mentre jugaven. Som víctimes de la tecnologia.

Compra per internet?

Si amb prou feines sé encendre i apagar el telèfon... (Riu) A més tinc la sort de tenir fills joves que em compren bitllets d’avió o em posen els partits. No em fa falta.

Quina música escolta?

M’agrada escoltar-ne quan vaig a caminar. Sóc un clàssic. Joan Manuel Serrat o Benito Lertxundi, el Serrat basc, que és Déu.

Em pensava que em diria Julio Iglesias.

També! (Riu).

Míchel ja s’atreveix a parlar en català a les conferències de premsa. Ho farà vostè?

Tot just començo. En aquests dos mesos n’aprendré un xic. Uns mínims. Si em quedés més temps, per descomptat que ho faria més. La integració em sembla importantíssima allà on es vagi. A Euskadi, quan veig gent que fa quaranta anys que hi és i no sap ni dir «agur» em sembla molt pobre. Bé, potser tenen els seus arguments i no han tingut temps ni educació per fer-ho. Amb això del futbol, sí que en tenim, sí que m’agradaria aprendre’n. I em sembla perfecte que Míchel vulgui aprendre català. Per cert, qui hauria d’aprendre una mica l’idioma i l’idioma del futbol és Samu. Míchel està molt per sobre d’això i ha tingut l’encert de no entrar en el cas i ha demostrat ser força més espavilat que el jugador.