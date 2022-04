El Barça rep aquest diumenge (18.30 h) un Madrid en hores baixes, en plena crisi de resultats i tempesta al vestidor. Pablo Laso, que ha perdut 13 dels últims 20 partits, ha apartat de l’equip l’exblaugrana Heurtel i Thompkins, a més de multar Yabusele.

Els blaugranes, després de la derrota innòcua contra el Maccabi a l’Eurolliga, afronten el duel des d’un primer lloc de la Lliga que podrien lligar gairebé definitivament si tornen a derrotar els blancs. Una nova victòria donaria un marge de tres triomfs a falta de només set jornades per al final de la fase regular.

El base francès, com fa un any

Les coses pinten molt diferent al Madrid. Laso ja no va fer jugar contra el Bayern –el rival del Barça en els quarts de l’Eurolliga– Heurtel ni Thompkins, a qui, com va avançar Encestando, ja els van comunicar dimarts que no jugarien més aquesta temporada i no seguirien l’any que ve. Es pot recordar que el base francès ja va ser apartat del Barça fa una mica més d’un any. «Això d’Heurtel i Trey és decisió meva. La meva obligació com entrenador és identificar el problema. Els dos jugadors ja no s’entrenen amb l’equip i és una decisió tècnica», va explicar Laso, que va confirmar que no fitxaran cap altre base i que en aquesta posició farà servir Abalde.

Yabusele, que va renovar fa uns mesos per un parell de temporades, ha sigut de moment multat per conducta extraesportiva poc professional, tot i que sí que va jugar contra el Bayern.

Sarunas Jasikevicius vol allargar la seva ratxa en els clàssics: des que va arribar a la banqueta barcelonista ha guanyat 10 dels 13 duels amb Laso. Tot i que continuarà sense poder comptar amb Cory Higgins i segurament tampoc amb els tocats Pierre Oriola i Brandon Davies, després de fer nombroses rotacions contra Maccabi vol tornar a castigar l’etern rival al Palau.