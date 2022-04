Marc Gasol ha explicat durant la prèvia del partit davant el Palència de demà a Fontajau (18h.) que el Bàsquet Girona ha «d'arribar el més ben preparat possible al play-off». De totes maneres, el pivot i president del club gironí explica que «encara no hi som, no molt menys» perquè queden set partits per tancar la lliga regular i «queden partits molt difícils per jugar».

El primer d'aquests set enfrontaments serà aquesta tarda davant el Palència «un rival que tenim just per sobre en la classificació, que té un molt bon equip i que ens posa un repte per veure on estem realment de cara al play-off», afirma del de Sant Boi. Gasol creu que l'objectiu després «com va començar la temporada era entrar a play-off», més enllà de poder estar en la Final Four per aconseguir l'ascens a l'ACB. De totes maneres, «si arribem a la final a quatre l'objectiu és fer-la a Fontjau», afirma, ja que «tenim un bon record de les Finals Fours celebrades a Girona».