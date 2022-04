L'Uni Girona ha perdut contra el Casademont Saragossa per 72 a 64, en un partit on l'equip d'Alfred Julbe ha arribat just de forces al tram decisiu i final de l'enfrontament. Les gironines arribaven en quadre a Saragossa, amb només vuit jugadores disponibles, i han trobat a faltar tenir més jugadores en la rotació.

Les locals han trencat el partit al tercer quart, amb un parcial de 15 a 2 que les ha situat set punts per sobre al marcador (57-50) quan només quedaven deu minuts per disputar. Les aragoneses, liderades per Hempe (21punts), han sabut resistir l'últim intent de l'Uni per acostar-se al marcador i s'han endut la victòria. La màxima anotadora de les visitants ha sigut Mendy amb 19 punts.