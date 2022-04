«Partit a partit», diu Héctor Simón. Tanmateix, sap que «es va apropant pel final» i avui el Peralada visita el camp del Vilafranca (12.30h.). Ara mateix, el conjunt de l’Alt Empordà és sisè amb 42 punts, cinc menys que el Sant Andreu, que seria el primer dels quatre equips que faria la promoció d’ascens a Segona RFEF. No sumar els tres punts significaria dir, pràcticament, adeu a les opcions de fer la promoció, la «il·lusió» de Simón és «treure els tres punts» de Vilafranca per, quan acabi la jornada, «continuar vius en la lluita per a les primeres places». El tècnic el conjunt xampanyer té a tota la plantilla a punt per enfrontar-se a un conjunt del Penedès que encara no està salvat i que ha guanyat un partit dels últims 13.