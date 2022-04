En Roman Prudkyi fa més de 20 anys que va deixar Ucraïna per venir a viure a Catalunya. Primer a Barcelona i després, la feina el va dur a establir-se a Banyoles, on ha format una família. Des de la seva empresa de Medinyà, es mou constantment per tot el Pla de l’Estany, on ha arrelat. L’estabilitat laboral i emocional que les comarques gironines li havien donat a Roman es va trencar de cop ara fa una mica més d’un mes amb l’inici de la invasió russa a Ucraïna. Pares, germans, amics i coneguts eren a Dnipro, de a la vora d’un milió d’habitants, i a 3.500 quilòmetres de Banyoles. «Feia temps que els trucava i els deia que vinguessin, però no volien deixar casa seva. Al final, quan van començar els atacs, vaig tirar pel dret i els vaig anar a buscar. Ja van veure clar que havien de fugir». Roman no només es va endur els seus pares cap a Catalunya, sinó que, amb l’ajuda d’un seu oncle i després d’un llarg viatge en avió i furgoneta, va fer lloc també a la seva cunyada, els seus dos nebots de 16 i 8 anys, i a una amiga amb dos fills més, de 17 i 11 anys. Des de llavors, i gràcies a les ajudes de Creu Roja. Sortir d’Ucraïna i arribar a Catalunya va ser realment una odissea amb moltes hores de son perdudes, aturades per dormir en un pis de 10 metres quadrats a Cracòvia i molts quilòmetres a la carretera. Finalment, l’expedició va arribar a Banyoles i, de mica en mica, les famílies ucraïneses comencen a assumir una vida que, fa un parell de mesos, no s’haurien imaginat mai. Per fer-ho més fàcil, han trobat en l’esport un refugi emocional que els permet no pensar -almenys durant unes hores- del conflicte bèl·lic i centrar-se en l’entrenament.

Banyoles és una ciutat d’esport i heus aquí que alguns dels clubs de la ciutat no s’ho han pensat gens a l’hora de donar un cop de mà als joves ucraïnesos. De fet, ja fa dies que en Mykhailo i en Vitalii s’entrenen a les instal·lacions del CN Banyoles. L’un continua amb el piragüisme, on a Ucraïna era un dels joves valors més prometedors i fins i tot comptava amb una beca. «Té potencial, qualitats físiques i està molt motivat. Ara per ara, l’objectiu és que se senti còmode amb l’equip i l’entorn i un cop estigui adaptat ja parlarem de treballar amb objectius de rendiment», assegura l’entrenador de la secció Albert Corominas. En el seu cas, fins i tot, podria començar a competir aviat a la Copa d’Espanya del mes que ve. A pocs metres de l’hangar de piragüisme, hi ha el de rem, on en Vitalii ha trobat una via per a practicar l’esport que li agrada i mirar no pensar, almenys durant unes hores, en el que passa a casa seva. Amb 17 anys, s’ha escapat per ben poc d’haver-se de quedar a Ucraïna a combatre. «És un noi molt divertit i eixerit. Els companys l’han acceptat molt bé i cada dia abans de l’entrenament estan fent tocs amb la pilota a la gespa», explica el seu entrenador Carles Grabulosa que, això sí, considera que «el dol, deu anar per dins». Malgrat tenir experiència al seu país, en Vitalii treballa, en doble skull, amb un grup de remers juvenils del seu nivell. «Si continua entrenant bé i li ve de gust, l’inscriurem en alguna regata», detalla Grabulosa.

Amb referents com Shevshenko o Rebrov i ara ídols més moderns com Zinchenko (Manchester City) o Yarmolenko (West Ham), Ucraïna també és país de futbol. De fet, en la darrera Eurocopa va arribar a les semifinals on va perdre contra Anglaterra. En Daniel Biyli és un boig del futbol i ja el practicava a Dnipro tot i que no jugava en cap equip federat. Gràcies a una ràpida gestió del directiu Lluís Masoliver pot fer-ho ara a Banyoles. En Daniel va començar a entrenar-se amb l’equip infantil fa uns dies i ja és un més de l’equip. «Es va passar tot el primer entrenament somrient», descriu el seu oncle. El jove futbolista es comunica en anglès amb els seus companys que l’han acollit «d’allò més». Així ho detalla el coordinador del Banyoles Jordi Tarridas. «El grup és molt conscient d’on ve i de tot el que pateix» diu Tarridas que veu com «un repte» per a l’entrenador i els companys la integració del jove jugador. Tarridas revela que el cas d’en Daniel no és un fet excepcional al Banyoles, que compta amb el projecte «Cap infant sense jugar a futbol», cofinançat pel Dipsalut i destinat a mainada en risc d’exclusió. Pròximament, s’incorporarà als entrenaments en Heorhii Prudkyi, de 8 anys, germà d’en Mikahylo, piragüista.

La passió per l’esport i pel futbol va fer que, amb el suport de la Penya Blaugrana de Banyoles, en Daniel pogués ser la setmana passada al Camp Nou per veure en directe el partit del Barça contra el Sevilla. No hi era el seu ídol, Leo Messi, però ben segur que va ser una experiència única per als joves esportistes ucraïnesos.

Els germans Prudkyi i els germans Biyli, doncs, han trobat a Banyoles el millor refugi possible per una situació dramàtica. Sense el pare, amb qui miren de contactar cada dia per videotrucada, miren de continuar la seva vida a 3.500 quilòmetres d’on la van començar. La rutina de l’institut, l’escola i l’esport ben segur que hi farà molt. «Ens han ajudat molt els clubs, la Creu Roja, Càritas i també l’ajuntament amb l’escolarització. Vull agrair també el suport de Lluís Masoliver d’Ampsa i també Pere Serra. També especialment de l’expresident del CN Banyoles, Albert Comas i la seva família, que ja és la nostra. Sense ells, això no hauria estat possible».