11 victòries en 14 clàssics des que Sarunas Jasikevicius va tornar al Palau. El tècnic lituà li té menjada la moral a Pablo Laso, a qui se li acumulen els problemes. A més d’haver apartat Heurtel i Thompkins, ja suma 14 derrotes en els últims 21 partits disputats. L’última en un Palau que va celebrar no només el quart clàssic seguit, sinó gairebé el primer lloc de la fase regular de la Lliga: quan falten set jornades, el Barça ja té tres victòries de renda, a més del ‘basket average’. Això sí, els blaugrana van suar més del que es preveia, sense el desqualificat Mirotic i en la pròrroga. Hayes, després de fallar el triple que hauria decidit el duel en el temps reglamentari, va decantar la balança amb nou punts en el temps extra (108-97).

Heurtel, que aquest diumenge feia 33 anys, no els ha pogut celebrar a la seva antiga casa. El base francès, apartat fa un any de la disciplina barcelonista, ha esgotat la paciència també a Madrid. Que l’exblaugrana se n’anés de gresca amb Thompkins i Yabusele a Grècia ha suposat la creu definitiva per als dos primers. L’últim sí que va jugar, sent després de l’avís el més inspirat del seu equip, però no va poder evitar el quart clàssic seguit de color blaugrana.

Jasikevicius no va voler forçar amb Brandon Davies i el Madrid va aprofitar la seva absència per carregar d’inici, una vegada i una altra, les seves pilotes a la torre Tavares. Però quan la defensa blaugrana va tancar aquesta via d’aigua, el Barça va obrir ràpidament una bretxa. Laso va haver de demanar el primer temps mort amb 20-8. Pujant la intensitat física i afinant el tir va aconseguir evitar que el partit es trenqués abans de temps i fins i tot va aconseguir posar-se per davant (33-34).

Aquí és on els Nicos van començar el seu xou: Laprovittola i Mirotic van assumir la responsabilitat en atac, sumant 12 punts entre tots dos, en ple intercanvi de cops. Un triple del base argentí (20 punts) sobre la botzina situava el 51-46 al descans. A més dels Nicos, Smits (18) era el culer més inspirat en el llançament.

Jasikevicius, sempre exigent, lamentava en l’entreacte que l’actitud dels seus homes no era la idònia. Els seus jugadors van fer cas a la seva arenga i, pujant diversos graus la temperatura defensiva, en un tres i no res es van disparar. L’afany competitiu de l’entrenador lituà va posar fi la temporada passada a la travessia del desert blaugrana, guanyant Lliga i Copa, a més de ficar-se a la final de l’Eurolliga. Després de revalidar el ceptre coper i abans d’intentar guanyar els dos títols que queden, Saras Jasikevicius volia clavar un altre cop psicològic a un rival que està grogui.

Abalde i Mirotic, desqualificats

Però, com havia aventurat l’entrenador barcelonista, un clàssic sempre és un partit diferent. I el Madrid no s’havia de rendir tan fàcilment: Hanga, que havia frenat una mica Laprovittola en atac, va aconseguir un triple que donava el primer avantatge blanc en tota la segona meitat (76-78). La tensió pujava, com demostrava una tangana de Mirotic i Abalde, que va acabar amb tots dos desqualificats. Amb l’estrella blaugrana fora, el públic del Palau va bramar més que mai.

Una pèrdua de Hanga va donar al Barça, amb 88-89, una possessió per guanyar. Hayes va fallar el triple, però els àrbitres van xiular una falta de Poirier a Sanli en el rebot. El pivot turc va fallar el primer, però va ficar el segon i va portar el duel a la pròrroga després que el cèrcol escopís el triple de Llull.

Hayes es va redimir del triple fallat encadenant cinc punts al principi del temps extra. Passat l’ensurt, el Barça va manar de principi a final en un acte que Hayes va deixar gairebé sentenciat amb un altre triple que donava una renda de vuit punts al Barça a falta d’un minut (105-97).

«El partit ha sigut totalment diferent del que esperàvem. Molt patiment, en defensa no hem jugat gens bé. Però en el clàssic el que compta és guanyar per un puntet. La gent està contenta i nosaltres ho hauríem d’estar», va resumir Jasikevicius abans de celebrar-ho amb una grada entregada.