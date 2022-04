Un partit «complicadíssim» després d’un descans de 10 dies. El Bàsquet Girona va guanyar el 31 de març a la pista de l’Osca (50-85) i, des de llavors, ha tingut una pausa per poder «reforçar idees en els entrenaments», explicava el seu entrenador, Jordi Sargatal. Després de la calma, però, ve un duel exigent davant el Palència a Fontajau (18h.). I és que els castellans són els quarts i estan just per davant a la classificació amb dues victòries més. Per tant, un enfrontament que serà «un repte per veure on estem realment de cara al play-off», afirmava ahir Marc Gasol en la prèvia del parit.

I és que el pivot i president de l’equip creu que «és normal» que es parli de la promoció perquè «és el nostre objectiu». Tanmateix, tot i que el conjunt gironí ve en una molt bona dinàmica, d’onze victòries en els últims dotze partits, Gasol és prudent i explica que «encara no hi som, ni de bon tros» perquè «encara ens queden partits molt difícils per jugar». El primer, aquesta tarda davant el Palència, que va ser el segon rival contra el qual Gasol es va enfrontar un cop va aterrar a Fontajau el passat mes de desembre. En aquella ocasió, els gironins es van emportar la victòria (62-73) i per això, el jugador de Sant Boi creu que el rival «vindrà amb ganes» i que serà un «repte dels bons», perquè el conjunt dirigit per Pedro Rivero també aspira a jugar la final a quatre per pujar a l’ACB. Ara per ara, però, aquesta possibilitat no és una obsessió pel president del club perquè explica que «tal com va començar la temporada», amb aquell balanç de dues victòries i set derrotes, «l’objectiu era entrar a play-off». Tot i així, no amaga que si el Bàsquet Girona és un dels quatre conjunts finalistes, l’objectiu és fer aquesta fase final «a Fontajau». «Tenim un bon record de les Finals a Quatre a Girona», sentencia Gasol.

La primera pedra en el camí, de les últimes set que queden de lliga regular, per «estar a punt per al play-off» és un Palència que «sempre ha estat en la zona alta» de la classificació i «és un rival molt sòlid», afirma Jordi Sargatal. L’entrenador explica que «allà vam ser molt sòlids al darrere» i, per tant, la clau per guanyar serà «repetir o millorar la versió del partit d’anada des del primer minut, marcant el ritme defensiu i intentar córrer per trobar cistelles fàcils».