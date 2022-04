Una bona oportunitat és la que té aquest migdia l’Olot (12h.) de cara a acabar en la primera posició. L’inesperat empat del Manresa a casa contra el Guineueta (1-1) fa que, en cas de victòria davant el Sant Andreu, els garrotxins se situïn només a un punt dels del Bages. Manix Mandiola debutarà a la banqueta del Municipal després d’empatar la setmana passada a L’Hospitalet i ho farà davant un rival complicat perquè ve de guanyar quatre partits consecutius. Això, en paraules de Mandiola és «perquè té bon material i bones eines per a la categoria». Tot i així, creu que «si un equip com l’Olot vol ser un candidat seriós a l’ascens ha d’imposar-se i demostrar la seva jerarquia, sobretot a casa». Carles Mas, per una sobrecàrrega, s’afegeix a les baixes de Blázquez i Bigas.