Cada partit és una final per al Costa Brava. El conjunt dirigit per Óscar Álvarez està a 13 punts de sortir de la zona de descens quan només en falten 24 en joc. «Ens està penalitzant la manca de gol», afirma l’entrenador del conjunt almogàver. I és que en els últims set partits l’equip només ha marcat dos gols i ha tret quatre dels 21 punts. Insuficients si es vol somiar en un miracle. I avui (12h.) els toca enfrontar-se a «un dels equips que millor juga de la categoria», en paraules d’Álvarez i que ara mateix està en una «bona dinàmica». Els andalusos encadenen una ratxa de cinc parits sense perdre, i han estat capaços de guanyar a equips de dalt com l’Andorra (3-1) o el Nàstic (2-0), la setmana passada.