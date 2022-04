Els empordanesos veuen com se'ls hi complica el futur a Tercera RFEF després de caure a Vilatenim contra el Granollers (0-2), un rival directe en la lluita per la permanència, que amb la victòria els hi passa per sobre i els deixa en zona de perill, amb 29 punts i en 15a posició. Els blanc-i-blaus encadenen, així, dues derrotes seguides, després de la desfeta de la jornada passada contra el cuer, el Guineueta, arribant de nou amb un bon grapat de baixes: Maynau, Nil, Rami, Dani Gómez, Gamell, Ivan Pérez, Blay i Tarrenchs.