El GEiEG Bàsquet jugarà la fase d’ascens a Lliga Femenina Challenge, però finalment ho farà com a últim dels conjunts classificats. Les gironines van caure per 21 punts contra el Casablanca (43 a 64) i d’aquesta manera van perdre l’«average» particular contra les aragoneses. Una situació que provoca que les visitants les avancin a la classificació un cop s’ha acabat la fase regular.

Ja es va veure de bon començament que la cosa no anava massa bé per a les de Bernat Vivolas, que tancaven el primer quart 10 punts per sota. Tampoc és que al descans hagués millorat massa la situació, amb el 24-33. Les diferències es van anar eixamplant i no hi va haver manera de perdre de menys de 16 punts. El coixí va ser més ampli i això provoca que el GEiEG tanqui la lliga regular en cinquè posició a la classificació. Sí, hi haurà play-off, però amb aquest últim resultat la primera fase enfrontarà les gironines amb el Castelló, l’Arxil i el Lagunera.