Després d’empatar dimecres contra el líder, el Manresa (2-2), el Girona B rep aquest migdia a l’Ascó (12h.) amb l’objectiu de segellar, com més aviat millor, la seva presència a la promoció d’ascens a Segona RFEF. Per això, el partit d’avui és de vital importància, i més, sabent que només han aconseguit sumar quatre punts dels últims dotze en joc. Això cosa ha deixat, gairebé impossible, la primera posició pel filial blanc-i-vermell, sobretot, després de l’empat de dimecres. Però també ho és pel rival, que es juga les garrofes en la part de baix de la classificació i una derrota els podria, pràcticament, sentenciar. Pel partit d’avui, Axel Vizuete no podrà comptar amb Benítez, Fuentes ni Tarensi.