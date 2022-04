Maverick Viñales (Aprilia) sortirà des de la catorzena posició en el Gran Premi de les Amèriques, la quarta cita del Mundial de MotoGP, que se celebra al circuit d’Austin. Amb un temps de 2:03.121 el pilot rosinc va fer la quarta millor marca en la Q1 i, per tant, no es va poder classificar per a la definitiva Q2. Tampoc ho va poder fer el seu company d’equip i líder del Mundial, Aleix Espargaró, que va anar per terra en la repesca i avui sortirà des de la tretzena posició.

També va passar per a la Q1 Jorge Martín (Ducati), que va aconseguir classificar-se per a la Q2 i, finalment, obtenir la pole position superant a les també Ducati de Jack Miller i Francesco Bagnaia. Per tant, l’escuderia italiana ocuparà la primera fila de la graella. El pilot madrileny va sumar la segona pole de l’any, després de la que va sumar en el primer Gran Premi, el de Qatar, després d’aconseguir un temps de 2:02.039 en el seu últim intent. Ho va fer quasi in extremis i quan Miller havia aconseguit batre el rècord del circuit amb un 2:02.042, però, al final, Martin va fer el millor temps superant a l’australià per només tres mil·lèsimes.

La quarta i la cinquena posició també seran per altres dues Ducati. En aquest cas, les de Johann Zarco i Enea Bastianini. Per tant, no és fins a la sisena posició de la graella on trobem una moto que no és de la marca italiana, i és la Yamaha de Fabio Quartarao. En la tercera línia arrencaran Àlex Rins (Suzuki), setè, Joan Mir (Suzuki), vuitè, i novè va acabar un Marc Márquez (Honda), que ahir no va tenir el seu dia.

Cinquè lloc d’Arenas

Albert Arenas (Kalex) continua fent bones qualificacions aquest any a Moto2 i ahir va aconseguir la cinquena posició després d’acabar la Q2 amb un temps de 2:09.358. Tot i així, el pilot gironí es va quedar a més de mig minut de la marca de Cameron Beaubier (Kalex), autor de la pole position amb un crono de 2:08.751, sent l’únic pilot en baixar dels 2:09.