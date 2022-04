Han estat força les localitats gironines que han acollit refugiats ucraïnesos d’ençà que van acollir la guerra. Tots miren de refer la seva vida a milers de quilòmetres mentre pateixen pels seus familiars i amics que s’han quedat a casa. En aquest sentit, a Lloret de Mar una dotzena de joves esportistes han trobat en l’esport una bona vàlvula d’escapament per a desconnectar unes hores de la situació al seu país. Natació, futbol-sala, atletisme i, sobretot, futbol són els esports que practiquen els joves ucraïnesos que han arribat les darreres setmanes a la vila selvatana. El Lloret CF és qui més n’ha acollit, de moment onze de futbol7 mentre reserva nou places més en futbol11. «De moment entrenen, gaudeixen i s’evadeixen. No els podem fer fitxa perquè les tenim totes plenes. La temporada que ve ja veurem si són aquí o com ho fem», explica el director esportiu del club, Moisés García, que posa l’accent en un aleví que era a l’acadèmia del Dinamo de Kiev i que «la toca molt bé». La AE Blanc i Blava XEF Lloreet també té entrenant un nen de 6 anys.

Al marge del futbol, el ventall d’esports que ofereix Lloret és molt ampli. En aquest sentit, al Club Natació hi ha trobat aixopluc Valeriia Zinchenko, una jove nedadora amb aspiracions de ser olímpica i que el cap de setmana passat ja va guanyar dues medalles d’or en una competició a Vic. El Lloret Esportiu Futbol Sala també ha integrat als entrenaments un noi de 13 anys mentre que al CA Lloret la Selva n’hi ha un altre que hi practica atletisme.