L’Uni Girona va acabar cedint davant el Casademont Saragossa per 72 a 64. L’equip d’Alfred Julbe va arribar afligit al tram final de partit a causa de les múltiples baixes (Eldebrink, Gardner, Onyenwere i Drammeh) i només va fer servir set jugadores. Un tercer quart mal resolt va donar una renda massa gran a les locals. Impossible d’eixugar en els darrers deu minuts. Si finalitzar la lliga regular en el segon lloc semblava complicat, aquesta última patinada ho farà encara més difícil.

Les gironines sabien que Saragossa és una de les places més complicades del campionat si l’equip local està entonat. I les aragoneses van complir a la perfecció el guió esperat. L’Uni va saber resisitr bé a l’inici davant la incitativa del conjunt de Carlos Cantero. Liderat per María Araújo, ahir impecable des del 6’75 (3/3) en els primers deu minuts, es va emportar el primer parcial al seu favor 19 a 21. Els atacs superaven les defenses i tots dos equips presentaven bons registres en tirs de camp.

Al segon quart, el partit va girar com un mitjó i les aragoneses van aconseguir el primer gran avantatge en el marcador. Des que Araújo va clavar un altre triple per situar el 24-26 al marcador quan s’havien disputat dos minuts, l’Uni es va veure sorprès per un parcial de 13 a 2 en contra passant-se quatre minuts sense anotar. Dèficit d’11 punts quan faltaven 4 minuts pel descans (37-26). Tot i això, va reaccionar a temps i es va refer. Araújo, amb 14 punts al descans, va començar a trobar sòcies en atac. Burke va encistellar de tres per acostar-se (37-33). Però l’esforç va passar factura i l’equip va agrair el descans, ja que se’l va veure esgotat a causa de la poca rotació disponible. Al final, 39-34 a la mitja part. Un desavantatge de només cinc punts que donava esperança.

Poder agafar aire i descansar va anar d’allò més bé a les visitants. Amb les piles recarregades i les instruccions de Julbe per solucionar possibles desajustos, l’equip va firmar una excel·lent represa. Araújo no es va refredar i continuava encistellant, però va ser un triple de Mendy (18 punts) que va empatar el partit a 41. L’Uni funcionava en atac i en defensa i va endossar un parcial de 3 a 12 els primers tres minuts i quaranta segons al Saragossa. Dominava (42 a 46) després d’un triple de Palau i una safata ràpida de Mendy al contraatac. Tot rutllava i semblava que l’equip podria escapar-se en el marcador, però les aragoneses, animades ahir per gairebé 1.400 espectadors, no van perdre la cara al partit. Tant va ser així, que van tornar el parcial encaixat.

Julbe es va veure obligat a parar el matx, ja que el Saragossa tornava a amenaçar en trencar l’enfrontament. Hempe, imparable ahir i màxima anotadora del partit amb 21 punts, va liderar la remuntada amb cistelles de tot tipus. A més, va estar molt ben acompanyada per Calohun (13 punts), Delaere (12 punts) i Gimeno (13 punts). La feina feta en aquest quart se n’anava en orris i tornava remuntar de nou. Dèficit de menys set per tancar el tercer període, 57-50.

L’Uni va intentar-ho fins al final. De fet, Reisingerova va situar les gironines a tres punts (66-63), però les noies de Carlos Cantero es van mostrar molts consistents i segures i van mantenir al marge. L’equip fer un pas enrere en el seu particular «Tourmalet» de partits i espera recuperar el nombre més gran de jugadores pels duels de dimarts, divendres, diumenge i altre cop dimarts, contra Ferrol, Avenida, Lugo i Gernika, respectivament.