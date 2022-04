Llevant i Barcelona mesuren el seu estat de forma aquesta nit al Ciutat de València (21 hores) en un duel a priori molt desigual, però que un i altre equip afronten amb la necessitat de sumar els tres punts per alimentar els seus somnis particulars. Els de Xavi Hernández, per consolidar la segona posició i seguir apretant, encara que sigui des de la distància, al Reial Madrid. I els de casa, per reactivar les opcions de permanència.

El Barça va aconseguir enfilar-se fins al segon lloc la setmana passada, quan va guanyar el Sevilla al Camp Nou (1-0). Era la sisena victòria consecutiva a la Lliga i ara buscarà que en siguin set amb ganes de mantenir viva la il·lusió de lluitar per un títol que sembla lluny, però que encara no és impossible. A més a més, el Ciutat de València porta grans records al conjunt blaugrana, perquè allà hi va guanyar, el 2005 i el 2011, dos campionats.

Després de dues victòries de prestigi, la del Sevilla de fa set dies i el 0-4 d’unes jornades enrere al camp del Reial Madrid, els de Xavi van oferir algunes mancances dijous passat a la Lliga Europa contra l’Eintracht de Frankfurt (1-1), un rival que durant una bona colla de minuts li va crear bastants problemes. Malgrat aquest petit pas enrere, continua sense perdre en el temps reglamentari des del 8 de desembre, quan va caure amb claredat amb el Bayern a Munic (3-0).

Xavi Hernández comptarà amb dues novetats. Torna el neerlandès Luuk de Jong, que ha superat el coronavirus, mentre que també disposarà de Dani Alves, que no pot competir a Europa perquè no està inscrit en aquest torneig. En canvi, no tot són bones notícies. Gerard Piqué està descartat a causa d’una tendinopatia de l’adductor llarg de la seva cama esquerra, ona zona on fa temps que arrossega molèsties. El tècnic però no el descartava ahir per jugar dijous amb l’Eintracht. Tampoc hi serà Memphis Depay per una sobrecàrrega en el semimembranós de la cama esquerra. S’hi afegeixen Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti i Sergiño Dest.

El Llevant tampoc disposa de tota la plantilla al complet. En un principi, Soldado, Dani Gómez i Duarte podrien tornar a la llista de convocats però el que està clar és que no hi seran Mustafi, Clerc, Martín Cáceres ni De Frutos.