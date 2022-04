A Polònia donen per fet l’acord entre Robert Lewandowski i el Barça. TV Sport afirma que el davanter polonès ja ha pres la decisió de deixar el Bayern per fer cap a Barcelona.

El punta, que a l’agost complirà 34 anys, hauria comunicat ja la seva decisió al director general bavarès, Oliver Kahn. Al guanyador del ‘The Best’ se li acaba contracte l’any que ve, per això el campió alemany es pot trobar en el dilema de vendre el seu jugador franquícia al juny o deixar-lo escapar gratis. El golejador fa vuit temporades que és a Munic.

Segons el mitjà polonès, malgrat les ofertes del PSG, del Manchester City i del Liverpool, el Bota d’Or del curs passat i líder d’aquest any preferiria estar a les ordres de Xavi.

El seu fitxatge seria més assumible que el de l’altre golejador de la Bundesliga, un Haaland que, a més d’un traspàs de 75 milions, sumaria també comissions voluminoses. Malgrat això, el ‘fair play’ continua sent una soga: el Barça està en -144 milions de massa salarial.

Xavi i Yuste van reconèixer dissabte que la situació econòmica del club continua sent molt complicada, cosa que dificulta poder anar a la subhasta de superestrelles. «El club encara està en una situació delicada i no llançarem la casa per la finestra per cap jugador, sigui qui sigui», va apuntar Yuste. «No estem per a floritures. Preparem la plantilla per a l’any que ve i saben les meves prioritats. Cal ser caut perquè la situació econòmica és la que és», va concedir el tècnic.

20 davanters han sonat ja

A més de Haaland i Lewandowski, la nòmina de davanters que s’han relacionat amb el Barça inclou Mbappé, Salah, Isak, Antony, Olmo, Dybala, Adeyemi, Gnabry, Darwin Núñez, Raphinha, Leao, Lukaku, Rashford, Joao Félix, Lautaro, Werner, André Silva i Schick.