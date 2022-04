La darrera jornada del futbol regional a les comarques gironines va deixar alguns episodis lamentables. El cas més «greu» va produir-se diumenge passat al final del partit de Quarta Catalana entre el Lladó i el Mont-ras B (0-0), que va acabar amb una baralla multitudinària i diversos ferits. No va ser l’únic. Dos duels més, el Sant Gregori-Vilablareix de Tercera Catalana i el La Punxa-Comacros B de Quarta Catalana, van suspendre’s a causa d’incidents.

Els fets al camp del Lladó van passar quan l’àrbitre, Jordi Ruiz, va donar l’encontre per finalitzat. Va ser aleshores quan, segons fonts del conjunt altempordanès, alguns jugadors visitants van començar a amenaçar i increpar el col·legiat, li van clavar un cop de puny al pit i a partir d’aquí va desencadenar-se la baralla «repartint a tort i a dret» després que la majoria d’assistents saltessin al terreny de joc per intentar separar-los. Un dels afectats va ser l’entrenador de l’Empuriabrava-Castelló de Segona Catalana, Txema Ortega, que ha patit contusions a l’ull i la cama. El tècnic era d’espectador a la grada perquè havia anat a veure el seu exequip i explica que «vaig rebre, sense tenir-hi res a veure, per intentar apaivagar la situació».

Ortega diu que «quan va acabar el partit hi havia una mica de tumult dels visitants amb l’àrbitre i vaig veure que alguns jugadors del Lladó intentaven protegir l’àrbitre perquè pogués entrar al vestidor». Arran dels intents de calmar els ànims, que estaven «alterats», el públic va veure’s implicat amb «gent rodolant per terra, enganxades pel coll...». «Vaig baixar per dir que ja n’hi havia prou i que cada equip anés cap a dins, però no va funcionar. Van anar a la seva i allò era campi qui pugui... No m’esperava per res que acabés d’aquella manera», manifesta l’entrenador, que va denunciar els fets a les seves xarxes socials. Dimecres el comitè de la Federació prendrà mesures. El delegat a Girona i vicepresident Jordi Bonet assegura que «ens posarem molt durs» davant dels incidents que s’han produït.