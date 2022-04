Maverick Viñales (Aprilia) va acabar en l’onzena posició el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, celebrat al circuit d’Austin. El pilot de Roses, que partia des del catorzè lloc de la graella va tornar a sumar 5 punts en el campionat del món -i ha puntuat en tres de les quatre curses d’enguany-, però, de moment, sembla que no acaba de treure el màxim partit a la seva Aprilia. La victòria va ser per Enea Bastianini (Ducati) que, a més, es va col·locar líder del Mundial, superant al company d’equip de Viñales, Aleix Esparagaró, que va ser desè.

L’italià va guanyar per segon cop aquest any amb claredat. Álex Rins (Suzuki) i Jack Miller (Ducati) van intentar aguantar el seu ritme, però quan faltaven tres voltes va marxar sol. Finalment, el català va acabar segon, avançant en l’última volta a l’australià, que va tancar el podi. Marc Márquez (Honda) va protagonitzar una gran remuntada, ja que al final de la primra volta anava última, i va acabar sisè.

Arenas és 11è a Moto2

Per altra banda, Albert Arenas (Kalex) va acabar en onzena posició en la cursa de Moto2. El pilot gironí no va aprofitar que sortia des del cinquè lloc de la graella per poder sumar un bon grapat de punts i, finalment, va acabar a més de mig minut del guanyador de la prova, Tony Arbolino (Kalex). Van completar el podi, Ai Ogura (Kalex) i Jake Dixon (Kalex). En Moto3, el triomf va ser per Jaume Masià (KTM), mentre que Dennis Foggia (Honda) i Andrea Migno (Honda) van fer segon i tercer, respectivament.