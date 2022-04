El Peralada va sumar una nova derrota després de perdre al camp del Vilafranca per 3-1. Casanova va ser l’autor de l’únic gol dels empordanesos al minut 75 per posar el 2-1 després del doblet de Pluvins. Un minut més tard, Oribe va esvair les opcions de remuntada amb el 3-1 final.

Totes les dianes van ser anotades a la segona meitat, després d’un primers quaranta-cinc minuts on els locals es van avançar al quart d’hora gràcies a Pluvins i on el Peralada no va poder generar ocasions de gol. A la represa, els d’Héctor Simón van posar una marxa més per posar l’empat, però qui va estar encertat va ser un altre cop Pluvins. Casanova va fer el 2-1, i Oribe, un minut més tard va fer el 3-1 per allunyar les opcions d’ascens al Peralada.