Els de Vicente Moreno van marxar ahir del RCDE Stadium amb una victòria indispensable per acostar-se cada cop més a la permanència matemàtica, gràcies a un gol de Wu Lei a l’últim minut.

La batuta de la primera meitat la va portar el conjunt gallec, comptant amb les millors ocasions, però sense materialitzar. Els locals van aprofitar el descans per renovar energies i augmentar revolucions, però no va ser fins als últims compassos que Wu Lei va aprofitar per rematar una pilota des de dins l’àrea, assistida per Darder, i anotar l’1-0 definitiu.