La primera victòria de Javier Mandiola al capdavant de l’Olot ja ha arribat. L’encarregat de donar-li els primers tres punts va ser l’experimentat Jordi Xumetra, que va ser capaç de superar Ramos en un u contra u al minut 9 i fer l’únic gol contra el Sant Andreu. Un triomf que permet els garrotxins igualar el Manresa i acabar la jornada ocupant el lideratge de Tercera RFEF.

L’Olot va arribar al Municipal sabent que si se sumava els tres punts contra el Sant Andreu acabaria la jornada líder gràcies a l’empat del Manresa contra el Guineueta (1-1) de dissabte. Un factor que havia de servir de motivació pels homes de Mandiola, que s’estrenava al Municipal. Qui ho va entendre a la perfecció va ser Xumetra que al minut 9 va veure porta.

El gol podia semblar l’inici d’una tarda plàcida pels locals, però no va ser així. D’ocasions en van tenir moltes, tant uns com els altres. Arranz la va tenir de cap, el Sant Andreu va veure com li anul·laven un gol i Batalla va haver de rendir al màxim per deixar la seva porteria a zero. I tot això a la primera meitat. A la segona, els nervis per mantenir aquest marcador va fer que no hi hagués gaires ocasions. Tanmateix, l’Olot no en necessitava més, ja que amb l’únic gol de Xumetra va endur-se els tres punts, i va recuperar el lideratge de Tercera RFEF.