"Problemes físics i mèdics" impediran a la tennista begurenca Paula Badosa disputar l'eliminatòria de classificació per a les finals de la Copa Billie Jean King, que l'equip espanyol disputarà aquesta setmana a Bolduque contra els Països Baixos.

"Aconsellada pel meu equip mèdic, i a causa de problemes físics i mèdics amb els quals he hagut de competir en les últimes setmanes, seré baixa de la convocatòria per la BJK Cup", ha informat la mateixa jugadora, tercera en el rànquing mundial.

"No és una decisió fàcil. Qui em coneix sap com n'és de complicat per a mi no ser en una competició i aquesta em feia especial il·lusió", ha afegit la tennista.

"Estaré animant les meves companyes en la distància amb el desig de competir al costat d'elles en la propera convocatòria", ha dit Badosa, que divendres va caure en els quarts de final del torneig WTA 500 de Charleston (EUA) contra la suïssa Belinda Bencic, guanyadora després del títol.

És la segona baixa d'Espanya en la convocatòria inicial per a aquesta eliminatòria facilitada per la capitana Anabel Medina.

La tennista nascuda a Moldàvia però crescuda a Palafrugell, Aliona Bolsova va ser cridada per substituir la lesionada Garbiñe Muguruza, amb problemes a l'espatlla esquerra. Sara Sorribes, Nuria Párrizas i Rebeka Masárová són les altres jugadores convocades.

Espanya i Holanda s'han enfrontat en tres ocasions en l'abans anomenada Copa Federació (1988, 1989 i 1993), sempre amb victòria espanyola.

L'eliminatòria es disputarà al Maaspoort Sports & Events de s-Hertogenbosch, en terra batuda sota sostre.

Per Holanda jugaran Arantxa Rus, Lesley Pattinama Kerkhove, Arianne Artono i Demi Schuurs.