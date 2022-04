El Reial Madrid està a un pas de les semifinals de la Champions. Però davant hi ha el vigent campió, el Chelsea, el que manté els d’Ancelotti ben atents. L’italià ha advertit al vestidor que surten al partit amb la mentalitat d’haver quedat zero a zero en l’anada.

Repeteix el 4-4-2

No obstant, els blancs es troben en el millor escenari possible. Amb un avantatge solvent al marcador (3-1), però sobretot amb una sensació d’autoritat mostrada a l’Stamford Bridge, on Carletto li va fer un bany tàctic a Tuchel apostant per un dibuix amb quatre centrecampistes. Es dona per fet que Valverde repetirà a migcamp amb Modric, Casemiro i Kroos i que a dalt seran Vinicius i Benzema. Només hi haurà una novetat a l’onze: l’entrada de Nacho per Militao, que està sancionat.

Els blancs tenen el partit on volen. Esperaran un Chelsea obligat a atacar que haurà de sortir amb Havertz, el millor dels anglesos a Londres, al costat de Werner o Ziyech, o fins i tot els dos. La carta de Lukaku, que va afilar els ‘blues’ en l’anada, està descartada per la lesió que va patir el cap de setmana contra el Southampton. Tuchel recupera Azpilicueta, que ha superat la covid, i els anglesos miraran de ficar el Madrid en el seu camp de sortida desconnectant Modric i Kroos a la sortida. Vinicius arriba en un moment dolç després del seu bon partit contra el Getafe i <strong>Benzema </strong>és, actualment, el millor davanter <strong>d’Europa</strong> i probablement del món.

L’estadística també juga a favor dels madridistes, que sumen 18 anys sense caure en quarts de final de la Lliga de Campions. En les vuit ocasions en què va arribar a aquesta ronda, es va acabar ficant a semifinals. A més, els blancs només han caigut en una ocasió per més d’un gol al Bernabéu, en el clàssic recent contra el Barcelona (0-4). A això cal sumar que un equip anglès mai ha guanyar al Bernabéu per més d’un gol de diferència en les tres derrotes que ha encaixat el Madrid en el seu estadi en dotze enfrontaments.

El Chelsea s’aferra a la golejada que va aconseguir el cap de setmana passat contra el Southampton (0-6). Havertz és el Benzema dels ‘blues’, tot i que també va destacar un Timo Werner que va marcar dos gols i va enviar la pilota al pal tres vegades, mentre Mason Mount anotava un doblet. Això convida a pensar que els tres poden formar l’atac titular anglès a Chamartín. Malgrat tot, Ancelotti, amb el sentit comú i la naturalitat que el caracteritzen, no vol confiances i ha advertit el grup: «Serà un partit difícil perquè és un quart de final de Champions, independentment del que hagi passat en l’anada. Hem de sortir a jugar sabent que cal patir, lluitar i competir, donar-ho tot els 90 minuts. Hem de plantejar el mateix partit que l’anada, tenint