El Sopron es va proclamar, per primer cop en la seva història, campió de l’Eurolliga femenina després de doblegar al Fenerbhace (60-55), amfitrió de la Final Four i, a priori, màxim favorit per aixecar el títol. Casualment, l’Spar Girona ha aconseguit va guanyar als dos equips finalistes en la fase de grup: Sopron (53-68) i Fenerbhace (71-59).

Les hongareses, liderades per una gran Gabby Williams -designada MVP i ex de l’Uni quan va guanyar la lliga el 2019-, van comandar des de l’inici amb un parcial de 12-0 i van saber aguantar al final l’envestida de les turques que es van arribar a posar a tres punts quan faltava un minut i mig (58-55).