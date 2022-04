JuanCarlos Unzué ha donat el tret de sortida a la 20a edició del MIC amb una conferència sobre la seva experiència com a malalt d’ELA. L’exentrenador del Girona ha donat així la benvinguda als voluntaris i a tota l’organització del torneig internacional de futbol base a les comarques gironines en un acte que també formava part de la jornada de formació «Esport i vida». «Em segueixo comportant com abans del diagnòstic, és la meva forma de ser i actuar. Sé que no puc controlar ni canviar l’ELA i, per tant, l’he acceptat com a part de la meva vida de la mateixa manera que altres frustracions i èxits de la meva carrera. La mort és part de la vida. Més que el temps que em queda, em preocupa que tingui sentit fins a l’últim moment», ha dit.

Unzué ha recordat que «quan em van diagnositicar de la malaltia, el doctor em va dir que no tindria cap problema per seguir entrenant perquè no havia de fer cap esforç físic, però sortit del Girona vaig decidir prioritzar la meva salut». «Em sento un privilegiat per fer que l’ELA sigui més visible i tingui més recursos pels meus companys d’equip», ha assegurat. En aquest sentit, ha insistit que «s’ha d’aprofitar el present el màxim possible ja que és l’únic que tenim garantit i hem de ser empàtics, atrevits i valents per tirar-nos a la piscina pels nostres objectius».

El director del MIC, Juanjo Rovira, ha comentat que «Unzué transmet uns valors que també els volem traslladar al MIC dia a dia».

La 20a edició del MIC

El torneig, reconegut com un dels més prestigiosos del món, torna tres anys després de la interrupció per la pandèmia. El MIC comença demà i s’allargarà fins aquest diumenge a les 33 seus que hi ha repartides arreu de les comarques gironines.

Enguany hi assisteixen més de 300 equips de 24 països diferents i de 6.000 participants que estaran repartits en nou categories, des de l’U12 fins a l’U20, entre el futbol base masculí i femení.