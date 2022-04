El Baxi Manresa va saber patir en l’últim minut de partit per emportar-se aquest dissabte el derbi català contra el Joventut de Badalona (95-91). Els manresans no van perdre el comandament del partit en cap moment, però la Penya no va deixar de lluitar fins al final i va arribar a col·locar-se a tan sols 2 punts després d’arribar a perdre per 18.

Inici fulgurant del Baxi Manresa, que va arrencar el partit amb un parcial d’11-0 i va obligar el tècnic visitant a frenar el partit ràpidament (11-0 min 4). El Joventut va millorar, però l’equip local va portar la veu cantant durant tot el primer període i es va escapar amb un avantatge de 13 punts. L’equip de Badalona va millorar en el segon quart, especialment en els punts a la pintura, però el Baxi Manresa no deixava de plantar cara. Gràcies al domini del rebot i una alta agressivitat a la pintura, els de Pedro Martínez podien mantenir la renda a favor (35-20 min 16). A més, el triple va marcar una diferència important en la primera part a favor dels locals (7/14 Manresa, 4/12 Joventut). Canvi de tàctica El Joventut va sortir després del descans amb la consigna de carregar el joc a la pintura, aprofitant els centímetres del pivot Ante Tomic per treure faltes als interiors manresans. La fórmula els va sortir bé per baixar dels deu punts (53-45 min. 25). Tot i així, els manresans no permetien avançar gaire més als de Badalona i les diferències es mantenien al voltant dels deu punts. 🔥 Lo de fallar no va con @JT_thomassonJr



Mini Joe tiene al mejor profesor 👨‍👦#LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/YMYHWH6U71 — Liga Endesa (@ACBCOM) 9 de abril de 2022 En l’últim quart, la Penya, dirigida pel base André Feliz (17 punts en el quart), va amenaçar amb la remuntada. Però el conjunt del Nou Congost seguia molt endollat en atac (85-75 min 38). Tot i així, els verd-i-negres es van col·locar a dos punts amb un triple de Feliz 23 segons abans del final. El Joventut ho va intentar amb faltar ràpides, però l’aler Thomasson no va perdonar des del tir lliure. La fitxa del partit Baxi Manresa (23+26+21+24) Dani Pérez (9), Thomasson (25), Vaulet (9) Moneke (12), Bako (8) –cinc inicial– Francisco (6), Rafa Martínez (-), Maye (12), Steinbergs (5), Valtonen (5) i Sima (4). Joventut Badalona (10+24+24+33) Vives (2), Pau Ribas (12), Parra (14) Willis (5), Birgander (6) –cinc inicial– Feliz (28), Ventura (-), Brodziansky (4), Busquets (-) i Tomic (20).