Espanya estarà l’any que ve en el seu tercer Mundial seguit, que es disputarà a Austràlia i Nova Zelanda. El futbol femení espanyol està als antípodes del 2015, quan va aconseguir posar-se en la primera cita mundialista. Llavors la selecció espanyola no va passar de la fase de grups i el 2019 va caure a vuitens. Ara, a cavall del Barça, és cinquena del rànquing FIFA i l’any passat va derrotar els Països Baixos, subcampiones mundials. Abans d’intentar aixecar el 31 de juliol a Wembley la Eurocopa –que seria el primer títol del palmarès de la selecció espanyola femenina– <strong>Alexia Putellas</strong>i companyia han fet els deures aconseguint el bitllet per al torneig per a Oceania.

Igual que el Barça de Guardiola va ser la base de la conquesta de la selecció espanyola masculina que va guanyar el Mundial de Sud-àfrica, les blaugrana són ara també els fonaments del bloc de Jorge Vilda, que ha arribat a alinear fins a nou de les campiones d'Europa en el seu onze titular. Malgrat les absències de les lesionats Patri Guijarro, Claudia Pina i Mariona Caldentey, el tècnic va posar sis barcelonistes d'inici a terra escocès per assegurar el pas: Sandra Paños, Mapi León, Pereira, Aitana, Alexia i Jenni Hermoso. Les espanyoles, que en la lligueta de classificació havien guanyat els seus cinc partits anteriors amb 43 gols a favor i cap en contra, no volien esperar ni un segon més per tancar la seva classificació. Abans del quart d'hora ja guanyaven 0-1, obra de Jenni Hermoso després de transformar un penal provocat per Alexia. Aquesta última va marcar passada la mitja hora al rematar de cap una falta servida també per una altra blaugrana, Mapi León, però l'àrbitra el va anul·lar. Les escoceses van aguantar millor el pols que a Sevilla, on van caure 8-0. I fins i tot van sortir un parell de vegades pel marc de Paños. Però ni amb elles ni la pluja van poder aigualir la festa mundialista d'una Espanya. Jenni Hermoso, a 12 minuts del final, va ficar el gol de la tranquil·litat després d'un superb cop de taló d'Alexia.