És el senyal, l’entrada de la primavera, l’anunci que l’estiu i el bon temps ja són a prop, la tornada de les vaques a la pastura, adeu a l’època de neus. És la festa del Pirineu perquè la carretera del Tourmalet, la més gran i mítica de totes les muntanyes de la serralada, ja està alliberada. Fins que el fred faci intransitable la ruta, cap a finals de la tardor, centenars de milers de cicloturistes arribats des de totes parts del món, solcaran la ruta de la muntanya, a la recerca del cim, per la via de Sainte Marie de Campan, la més transitada, o pel vessant de Barèges, l’alternativa, per la ruta del qual va passar Miguel Induráin el 1993 per escriure el descens més impressionant al llibre d’or del Tour.

How about a naked giant cyclist, a bunch of cyclists and the Los Muchachos Band to cheer up your Monday!😁



The Montée du Géant du Tourmalet #cycling festival. A fantastic & free cycling event in the valley to guide the Géant back up to his summer home on Col du Tourmalet. 🚵‍♀️🚵 pic.twitter.com/BTcqCoVMEp — Pyrenees Cycling Lodge (@CyclingLodge) 11 de abril de 2022 I com cada mes d’abril una festa popular, amb música, xarangues i la presència de centenars de ciclistes ha acompanyat el camió que des de la vall conduïa ‘El Gegant del Tourmalet’ a la seva posició privilegiada perquè qualsevol ciclista que arribi al cim pugui fotografiar-se davant la famosa escultura per donar fe de la seva gesta sobre una bicicleta. ‘El Gegant’ havia reposat en un parc tot l’hivern per protegir-lo del gel i evitar que es deteriorés amb temperatures molt per sota de zero graus. Inaugurada el 1999 ‘El Gegant’ és una escultura monumental creada per Jean-Bernard Métais i que va ser inaugurada el 26 de juny del 1999 en presència de Bernard Hinault, Jean-François Pescheux i Jean-Marie Leblanc, llavors màxims representants de la direcció de la ronda francesa. I des d’aquell any s’ha convertit en el símbol del cim del Tourmalet. Representa un corredor com a ballarí i va ser la novena escultura aixecada al Pirineu francesos en honor del Tour. Fa tres metres d’altura, té una longitud de 2,40 metres i pesa 350 quilos. Va ser creada en honor d’Octave Lapize, el primer ciclista que va coronar el Tourmalet el 1910, a través d’un sender més propi per al trànsit de cabres que per a bicicletes i realitzant part de l’ascensió a peu. Va ser la primera vegada que els ‘monuments’ van estar travessats pels corredors del Tour. A part del Tourmalet, també van pujar Aspin, Aubisque i Peyresourde. Lapize va guanyar aquella edició del Tour i va morir a causa de les greus ferides que va patir al ser abatut el seu avió el 1917 durant la Primera Guerra Mundial. La seva memòria segueix viva gràcies a ‘El Gegant del Tourmalet’ que ja ha passat de nou la primera nit a la intempèrie, després de ser acompanyat al so de la música i a l’espera de rebre als anònims esforçats de la ruta aquest estiu, j que els de veritat, els que lluiten pel Tour, no tenen la ruta inclosa en la pròxima edició de la ronda francesa.