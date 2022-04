El Liverpool és l’únic equip, junt amb el Madrid, que ho té tot a favor per aconseguir el pas a les semifinals de la Champions. Victòria per 1-3 en el xoc d’anada deixen ‘reds’ i blancs amb un peu i mig en l’última ronda abans de la gran final. Portugal va dictar sentència per al Benfica, que va caure de manera clara a l’Estádio da Luz davant els de Jürgen Klopp. Els gols de Konaté, Mané i Luis Diaz van ser suficients per contrarestar el gol de Darwin Núñez a l’hora de partit.

Anfield espera per portar enlaire el seu equip en el moment clau de la temporada. A la Premier League estan amb la fletxa verda cap amunt i en la Champions ho tenen pràcticament fet per ser a les semifinals. A Liverpool podrien acabar la temporada amb més d’un títol, una cosa que motiva sobre manera una afició que s’ha tornat a acostumar a l’excel·lència. Quan i on veure el Liverpool-Benfica de Champions El partit corresponent a la tornada dels quarts de final de la Champions League entre el Liverpool i el Benfica que es disputarà aquest dimecres 13 d’abril del 2022 a Anfield a partir de les 21.00 hores es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones 1 de la plataforma Movistar Plus.